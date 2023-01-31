Школьник заразился ВИЧ в борделе: ужасающая история шокировала жителей Дагестана

Подросток находится под наблюдением врачей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Правоохранительные органы Дагестана выясняют обстоятельства ужасающей истории о заражении подростка ВИЧ-инфекцией в одном из борделей Махачкалы. Шокирующие подробности рассказала в социальных сетях мать школьника. Женщина требует закрыть бордели и призвать девиц легкого поведения к ответственности.

По словам женщины, несколько дней назад ее сын-старшеклассник попал в больницу. Накануне у него был взят анализ на ВИЧ-инфекцию.

- Мой мир рухнул полностью за последние два дня. Сейчас мой сын лежит под капельницами, а я смотрю на него, еле сдерживая свои слезы. Вчера мы сдали анализы на ВИЧ, я молила чтобы он оказался отрицательным, - рассказывает жительница Махачкалы.

Спустя сутки самые страшные опасения матери подтвердились – результат оказался положительным.

- На почту пришел ответ из клиники с положительным результатом на ВИЧ-инфекцию. Не помню, что было дальше, пришла в себя только через несколько часов, - пишет женщина.

Мать школьника уверена, что заразу он подхватил от одной из работниц борделей. Более того, она предполагает, что заразившихся может быть больше – ее сын бывал в подобных местах со сверстниками, и просит других матерей быть начеку.

- Я обращаюсь ко всем матерям, не дайте загубить ваших деток этим <…>. Сын говорит, что с ним эти места посещали его друзья и одноклассники. Но у него сейчас шоковое состояние, и он не называет имена тех, кто был с ним, - поясняет женщина.

Она сообщает, что имена работниц борделей Махачкалы ей известны, информация будет переданы в полицию.

Тем временем в пресс-службе МВД Дагестана, сообщили, что заявлений по данному факту в правоохранительные органы пока не поступало. На данный момент стражи порядка выясняют, соответствует ли опубликованная история действительности.

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