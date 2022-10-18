"Не имеет права открыть рот": жена со Ставрополья порезала мужа, отказавшегося мыть посуду

Ставропольчанку отпустили в зале заседания Фото: Архив "КП"

В Ставропольском крае вынесли приговор 34-летней местной жительнице, которая устроила поножовщину с мужем. Тот отказался мыть посуду за собой. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В семье Зинаиды из Кисловодска давно воцарилась неразбериха. После десяти лет брака только дети связывали ее с мужем Михаилом. И чтобы сыновья росли под отцовским, мужским влиянием, женщина поддерживала иллюзию благоденствия. Ужинали супруги порознь, ничего не обсуждали. А если и говорили, то на повышенных тонах. Иногда доходило до рукоприкладства.

В апреле 2022 года Михаил вернулся с работы и ужинал на кухне. У Зинаиды была сломана рука, потому она попросила супруга помыть за собой посуду. На что мужчина отреагировал неадекватно.

- Мужчина кричал на жену, что она "не имеет права открывать рот", и не менее шести раз ударил ее кулаком по лицу. А потом, сжав ухо, повалил на пол. Стоя на колене, женщина нащупала нож на столешнице, - рассказал собеседник издания.

Зинаида бросилась на мужа и порезала ему живот. Сама того не осознавая, она взяла самый большой нож, из-за чего рана была очень глубокой. После увиденного мужчина сел туда же, где ел, а обвиняемая позвонила медикам и стала оказывать первую помощь.

- Пока мы ждали врачей, Миша мне говорил не брать на себя ответственность. Предлагал разные версии случившегося. Но я чувствовала вину, я решила признаться во всем полиции. И попросила родственников не рассказывать о скверном характере мужа, - цитирует показания обвиняемой источник "КП-Ставрополь".

Против ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью", ей грозило до десяти лет лишения свободы. Но еще на этапе следствия потерпевший вступился за жену, раскрыл правоохранителям истинную картину и признал, что сам виноват. Городской суд ограничил обвиняемой свободу на год. Это запрещает осужденной выходить из дома до определенного времени и посещать массовые мероприятия. После такого инцидента пара решила жить раздельно.

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