В Кисловодске поймали завербованного «Правым сектором»* экстремиста

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кисловодске задержали 23-летнего экстремиста, который присягнул на верность "Правому сектору"*. Информация об этом появилась в СМИ. Ее подтвердил источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Россиянин связался с украинскими экстремистами через Telegram. В личной беседе он записал своему куратору видеообращение, в котором присягнул на верность и высказал готовность работать на эту организацию. Помимо прочего, житель Ставрополья обязался беспрекословно выполнять преступные приказы "Правого сектора".

– Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Участие в деятельности экстремистской организации" (вторая часть 282.2 статьи УК РФ), – пояснил собеседник издания.

На Ставрополье и республиках Северного Кавказа активно борются с экстремистами. В июле 2022 года, например, суд вынес приговор в отношении мужчины, который вербовал людей в "Правый сектор" еще с марта 2021 года. Он получил шесть лет в колонии общего режима.

Экстремиста признали виновным по целому ряду статей. Фото: УФСБ по СК

Члены запрещенной организации планируют теракты на территории России. Так, в августе 2022 года силовики поймали экстремиста, который по указке своих кураторов готовил нападение на органы власти. При этом мужчина вступил в "Правый сектор" за месяц до задержания.

* "Правый сектор" – запрещенная в России экстремитская организация

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