Скорая сбила пенсионерку: на Ставрополье возбудили дело после страшного ДТП

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После чудовищного ДТП с машиной скорой помощи на Ставрополье возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Авария случилась в Лермонтове, во дворе дома на проезде Солнечном, днем 30 января 2023 года. Водитель начал быстро сдавать назад, чтобы развернуться, и не заметил женщину, которая шла по краю проезжей части. Пешеход пытался уйти от столкновения, но растерялся и двинулся не в ту сторону. Развернувшись, водитель скорой увидел пострадавшую и бросился к ней на помощь. 63-летнюю женщину госпитализировали в реанимационное отделение. Врачи диагностировали у нее тяжелые травмы головы. Одна из основных версий случившегося – пешеход оказалась в слепой зоне микроавтобуса.

Прокуратура проводит проверку всех обстоятельств аварии, в том числе – почему водитель скорой приехал на тот адрес. Кроме того, уже принято процессуальное решение.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека" (часть 1 статьи 264 УК РФ). Расследование контролируется прокуратурой, – сказано в сообщении ведомства.

О водителе известно, что это 58-летний местный житель, у которого стаж вождения – более 22 лет. В момент ДТП он был трезвым, также уточняется, что за последние два года мужчину ни разу не ловили на нарушении ПДД.