Женщине надо вовремя закрыть рот: провокационный тост пожилой дагестанки взорвал интернет

Пожилая Дагестанка поделилась мудростью. Фото: стоп-кадр видео.
На одной из свадеб в Дагестане раскрыли секрет настоящего семейного счастья. Провокационный тост произнесла пожилая гостья. По ее мнению, все зависит от супер-способности женщины вовремя замолчать.
- Залог семейного счастья заключается в умении женщины вовремя закрыть свой рот, - сказала пожилая дагестанка.
В ответ на тост гости торжества зааплодировали. Не сдержал своего восхищения и ведущий.
- Господи, ты услышал нас! – сказал он.
Позже ролик с речью женщины разместили в социальных сетях и видео буквально взорвало Интернет! Пользователи соцсетей пришли, преимущественно мужчины, отметили мудрость пожилой дагестанки и посоветовали женщинам прислушаться к ее словам.
Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о трогательном видео пожилой пары, которые отметили «бриллиантовую» свадьбу в дагестанском Каспийске. Супруги прожили вместе долгих 60 лет!
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