"Нож прилип к руке": житель Ставрополя при странных обстоятельствах порезал поучавшего знакомого

Обвиняемый сдался полиции, несмотря на требования потерпевшего убегать Фото: Артем КИЛЬКИН

Жителя Ставрополя признали виновным в том, что он причинил тяжкие увечия своему знакомому. Как признался осужденный, в момент удара нож "прилип к его руке". Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Зимой 2022 года к Алексею пришли его друзья с проблемой: их обманывает общий знакомый и сосед Дмитрий. Пару раз обещал помочь в одном домашнем вопросе и в последний момент исчезал под разными предлогами. Дело неладное, а помочь мог только Алексей - дар убеждения у него якобы мощный.

Алексей не стал разбираться, говорили ли сами друзья с Дмитрием, а просто бросился на помощь. Вечером того же дня, когда недовольные сидели со своим плохим, ничего не подозревающим товарищем у телевизора, мужчина пришел к ним в гости. И почти с порога, раздевшись на кровати одного из жильцов, начал поучать малознакомого мужчину о том, как правильно жить.

- Об Алексее ранее я слышал только из рассказов соседей. Он сел, спросил, как дела, и стал допрашивать: "Что? Опять людей обманываешь?" А я ему: "Ты кто такой?" Затем он отвечал мне только матом, - приводит слова обвиняемого собеседник издания.

Брань касалась личности Дмитрия, его обещаний и поступков. В конце спича Алексей зачем-то дал недругу пощечину - такую звонкую, что в один момент встала вся комната. Затем произошли события, которые никто из свидетелей не смог отследить.

- Я начал подниматься с дивана, оперевшись на стол, и к моей руке прилип кухонный нож, который лежал там. Я его схватил, чтобы тот не упал. А поскольку он прилип к левой руке, первый и единственный удар я сделал ножом. Попал ему в правый бок. Когда нож воткнулся, он отлип от меня, - описывал свои действия Дмитрий.

Орудие преступления Алексей заметил тактильно, свидетели - когда их спаситель воскликнул: "Ты что наделал?" Правда, тут же потерпевший порекомендовал Дмитрию убегать и придумал версию, что его порезали на улице неизвестные. Врачи забрали раненого, передали информацию в городское ОВД, где уже обо всем знали - Дмитрий "скрывался" у них и писал явку с повинной. Ему вменяли статью "Причинение тяжкого вреда здоровью" (пункт "з" второй части 111 статьи УК РФ), по которой грозило десять лет лишения свободы.

В суде мужчина убеждал, что ударил потерпевшего неумышленно, но в фантастические объяснения о прилипшем ноже не поверили. Накануне он получил 3,5 года в колонии общего режима с ограничением свободы на год и не стал обжаловать приговор.

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