«Вай-вай, какой позор!»: накрашенных мужчин в стразах позвали на открытие бутика в Дагестане

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Дагестан оказался в центре внимания из-за скандального открытия бутика в Махачкале. Владельцы организовали светский вечер с местными знаменитостями и пригласили моделей - мужчин, которые решили накраситься для мероприятия в центре города.

Возможно, никто бы ничего не заметил, если бы только в помещении не было панорамного остекления. Накрашенных парней увидела дагестанская молодежь, сняла их и опубликовала для общественного суда.

- Ошалеть, что происходит здесь? Вай-вай, какой позор! Это в Махачкале, в центре города, - комментировали очевидцы.

Жители Дагестана в едином порыве осудили такое представление. Многие увидели в подобном пропаганду ЛГБТ и требовали принять жесткие меры по отношению к организаторам. Подключились в том числе общественники.

- Меня поразило, почему бы парням, которые снимали, не зайти туда и не предотвратить все? Можно же объяснить, что в нашей республике это не приветствуется. А не ждать реакции Нурмагомедова или других наших земляков. Это же позор!

Первыми от всего открестились владельцы кафе, в котором все прошло: "Отношение не имеем. Помещение сдали в аренду, нам о формате мероприятия не сообщали". А потом хозяйка бутика ответила недоброжелателям, что это был закрытый показ новой коллекции одежды, ориентированный на московскую публику. Гости мероприятия приходили по пригласительным, а окна зашторить не успели по технической причине.

- Все присутствующие на показе пришли посмотреть на женскую коллекцию, и было два мужских образа. Да, они были немного эпатажные, но никакого отношения к гомосексуализму не имеют, - заявила хозяйка в соцсетях.

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