Выпускники заступились за парней в юбках, танцевавших балет в лицее Махачкалы

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В Дагестане разгорелся скандал после того, как выпускники лицея №8 Махачкалы станцевали в юбках балет. Школьники хотели подурачиться на последнем звонке и повеселить родителей и учителей. Публика посмеялась над забавными пируэтами ребят. А общественность Дагестана не поняла юмора.

Первыми шуточный ролик, слитый в сеть, прокомментировали видные лидеры мнений Дагестана. Один из них - видеоблогер и замруководителя отдела просвещения Исламского университета в Дербенте Иса Гамзатов.

- Аллах проклял мужчин, подобающим женщинам, и женщин, походящих на мужчин. Где мужество? Где умма [прихожане - Прим.], на которую мы надеемся? Нам тоже в школе говорили делать сценки. Но почему не сказать: "Я мужчина, я такого не сделаю". Кто вы после такого?

После такой оценки школьников, танцевавших балет, и учителей стали травить в соцсетях. Тогда их защитили бывшие ученики лицея №8. В частности, выпускники 2015 года, которые написали коллективное письмо и запостили его на своих страницах.

- Недавний инцидент глубоко затронул всех нас, поэтому массовое обращение от всего класса — вовсе не пустая формальность. [...] Танец "маленьких лебедей", который по какой-то причине посчитали оскорбительным, не носил ни публичного, ни уничижительного, ни пропагандистского характера. Это всего лишь камерная школьная сценка, призванная, чтобы над неё от души посмеялись как дети, так и взрослые. Очень грустно, что в ней, как в тёмной комнате, углядели чёрную кошку, которой там нет и никогда не было.

Дирекция лицея, по словам общественника Булача Чанкалаева, не знала о сценке. И пообещала впредь пресекать подобное. Корреспондент "КП-Ставрополь" хотел связаться с директором лицея №8 Земфирой Алиевой. Но после нескольких попыток телефон секретаря отключился. Ситуация, видимо, расколола учреждение на две стороны. Потому что следом вышло обращение одной из учительниц:

- Наши выпускники - самые лучшие дети в мире. И мы рады, что работали с ними. Мы их всех безумно любим и гордимся ими. Спасибо вам за поддержку в трудный час!

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