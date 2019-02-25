Нурмагомедов назвал «грязью» откровенную сцену из спектакля в Дагестане

Хабиб Нурмагомедов резко осудил видозапись откровенной сцены, показанной на сцене «Дома дружбы» в Махачкале. Он призвал жителей республики бороться с «грязью» и подобными «проявлениями безнравственности».

Чемпион UFC в лёгком весе снова беспокоится о культуре и соблюдении традиций Дагестана. Спортсмен снова раскритиковал современное искусство. На этот раз его разозлил спектакль «Охота на мужчин», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Одну из сцен зрители сняли на камеру и видео тут же разлетелось по социальным сетям.

На кадрах видно, как достаточно откровенно одетая актриса соблазняет своего партнёра. Нурмагомедов не захотел даже выкладывать ролик полностью, ограничившись скриншотом видео, на котором девушка изгибается, демонстрируя красоту своего тела.

— Кто вообще несёт ответственность за это, и кто организовывает подобного рода мероприятия у нас в Дагестане? Я ещё раз хочу отметить — у НАС! Дагестан — это наша земля, и тут проведение подобного рода мероприятий невозможно. Клянусь Аллахом, пока наши мужчины не проснутся и не начнут наводить порядок, наше положение будет только ухудшаться, — написал действующий чемпион UFC в своём Instagram.

Хабиб осудил слишком откровенную сцену из постановки Охота на мужчин в Махачкале.

Вслед за этим Хабиб обратился к руководству региона, подчеркнув, что подобные спектакли наносят ощутимый вред традиционной культуре региона.

— Где наше правительство Республики? Где чиновники наши? Кто вообще, отвечает за это? Дагестан — это земля чести и достоинства, порядочных мужчин и целомудренных женщин, а не то, что в последнее время внедряют к НАМ, — уверен Нурмагомедов.

Раньше объектом критики знаменитого бойца становились танцы в ночных клубах и концерты известных рэперов. Под горячую руку Хабиба попал Егор Крид, отменивший концерт из-за угроз изнасилования и убийства. Спортсмен не постеснялся порадоваться, что исполнитель не сможет дать концерт, а вслед за этим сорвался, публично обложив рэпера последними словами. Позже всё переросло в конфликт с Тимати, владеющим лейблом Black Star под эгидой которого выступает Егор. Дошло до того, что другим публичным деятелям пришлось объяснять, что Нурмагомедов не справился с эмоциями и не до конца осознаёт влияние своих высказываний на общественность и, в особенности, молодёжь.

В конце-концов Крида, Тимати и Хабиба пришлось мирить Рамзану Кадырову. Рэпер и спорстмен встретились в Грозном и пожали друг другу руки.