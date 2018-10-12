Кадыров: Хабиб Нурмагомедов и Тимати помирились

СЕГОДНЯ 22:00 2018-10-12T22:43:47+03:00

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Глава Чеченской республики заявил об окончании войны между дагестанским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и рэпером Тимати. Разрешился конфликт не без помощи Рамзана Кадырова.

О своем "скромном посредничестве" он рассказал в соцсетях:

- После общения с ними, я испытываю естественную человеческую радость от того, что это самое взаимопонимание достигнуто. Тимур охотно и с большим пониманием принял наши доводы о том, что репертуар даже самого известного артиста должен отвечать специфике того региона, где он должен выступать... А что касается Хабиба, то здесь, как оказалось все ещё проще. Он и не думал задеть достоинство лично Тимура, когда использовал крепкие выражения в своих нашумевших постах, - написал глава Чечни в Instagram.

Кадыров отметил, что оба его "Брата" шли на мировую с искренним желанием зарыть "топор войны". Тимати признался, что горячо болел за Хабиба и искренне рад его победе в Лас-Вегасе. А Хабиб проявил готовность сделать еще один мощный "прыжок" - на этот раз "прыжок дружбы" навстречу Тимати.

- Тимур, вспомнив про известное чеченское видео, даже дал ему громкое название - "Шалинский свадебный прыжок", - добавил Рамзан Кадыров. - Вот такими шутками в адрес друг друга и назло все злопыхателям закончили эту историю мои Братья. Очень рад, что мое скромное посредничество сослужило такую добрую службу.

Напомним, загорелся сыр-бор в июне из-за малюсенького поста Хабиба Нурмагомедова с парой критичных фраз в адрес дагестанской молодежи, отжигающей в ночном клубе под песню "Пустите меня на танцпол". Единомышленники бойца поддержали и перед концертом Егора Крида в Махачкале устроили травлю певца в сети - с угрозами насилия. Шоу отменили по соображениям безопасности.

Тимати заступился за Крида как продюссер, за что отхватил хлестких фраз от Хабиба не меньше Егора. Поднялась еще большая шумиха. Из-за воинственно настроенных дагестанцев свои представления в республике начали отменять одна звезда за другой.

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