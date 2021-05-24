Парни в юбках: балет в дагестанской школе вызвал скандал

Скриншот видео

В Дагестане после прощания со старшеклассниками разгорелся скандал из-за танца выпускников. Восемь парней из махачкалинской школы, надев пачки, станцевали балет в произвольной форме. Сценка была направлено на то, чтобы рассмешить людей, подурачиться - однако вышел скандал на всю республику.

Согласно словам собеседника "Комсомольской правды", видео с балетом дагестанских парней появилось в сети 22 мая. Но вполне вероятно, что оно было снято за день до торжества, когда в школах традиционно проводят день детства.

После выхода в свет ролик прокомментировали несколько влиятельных лидеров мнения в Дагестане. Один из них - видеоблогер, замруководителя отдела просвещения Исламского университета в Дербенте Иса Гамзатов.

- Аллах проклял мужчин, подобающим женщинам, и женщин, походящих на мужчин. Где мужество? Где умма [прихожане - Прим.], на которую мы надеемся? Нам тоже в школе говорили делать сценки. Но почему не сказать: "Я мужчина, я такого не сделаю". Кто вы после такого?

По словам общественника Булача Чанкалаева, директор школы была не в курсе, что намечается такая сценка. Она пообещала впредь такого не позволять своим ученикам. Отметим также, что несмотря на шквал критики сейчас - молодые люди станцевали балет до конца. Никто не стал их прерывать.

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