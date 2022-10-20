Депутат Госдумы прокомментировал закрытый показ в Махачкале с накрашенными мужчинами: «Дагестанцы, наведите порядок»

Султан Хамзаев Фото: Архив "КП"

Депутат Госдумы Султан Хамзаев прокомментировал скандал, который разгорелся после закрытого показа в Махачкале с московскими моделями. Своим мнением он поделился в социальных сетях.

- Отвратительно, что это произошло в Махачкале. Помимо федерального закона, есть еще и наши адаты. Пусть такие горе-эпатажники скажут спасибо, что мы живем в правовом государстве, а то им бы давно уже открутили голову. Этот магазин уже в принципе не должен существовать в назидание всем, кто не понял. И это будет правильно, - заявил Хамзаев.

Сам Хамзаев не сообщал, что предпримет какие-то действиях для урегулирования конфликта, но призвал остальных действовать в рамках закона.

- Если у этого помещения есть хозяин, не забывайте, что вы дагестанцы, наведите порядок. Призываю всех действовать в рамках закона, морали, чести и совести, что всегда и отличало наших земляков.

Кадры с мероприятия разлетелись по дагестанским пабликам 19 октября. Местная молодежь, проходя мимо панорамных окон одного кафе, заметила и сняла нетипичных для республики мужчин - накрашенных, в нестандартных, открытых нарядах. В социальных сетях такую картину, очевидно, не одобрили.

Первыми от произошедшего открестились владельцы кафе, заявив, что сдавали помещение в аренду и не были осведомлены о формате мероприятия. Затем в социальных сетях появился комментарий организатора вечера: оказалось, что показ был устроен для выхода на московскую публику. Гости мероприятия приходили по пригласительным, а окна зашторить не успели по технической причине. В основном представляли женскую одежду, но были две мужские модели.