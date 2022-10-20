Полз и стонал: после мести жены жителя Ставрополья спас сосед, к которому он ее приревновал

У супруга обвиняемой часто случались приступы ревности Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Житель Ставрополья пострадал при попытке разобраться в изменах супруги. Спас мужчину сосед, к которому он также приревновал спутницу. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Роман и Светлана прожили душа в душу больше 20 лет. Иногда их мирную семейную жизнь будоражили приступы ревности мужчины. Под подозрение попадали соседи, коллеги, знакомые. Правда, Светлана всегда находила нужные слова, чтобы унять пыл мужа. В последний раз это не вышло.

В июне 2022 года она ушла, чтобы оплатить коммунальные услуги. По пути домой зашла за покупками. На все про все потратила полтора часа. За обедом у Романа появились вопросы, почему жены так долго не было.

- Светлана сначала ответила нормально, но когда у ее мужа случился приступ ревности, не выдержала и нагрубила. После ужина она ушла отдыхать, а Роман вышел из дома. Как он признался на допросе, не смог терпеть такого отношения, - рассказал собеседник издания.

Вернулся Роман с металлической рукоятью от совка. Без слов он забежал в комнату и ударил жену по голени, что сильно ее разозлило. Она отобрала рукоять и одной левой сломала голень своему мужу. Под причитания супруги Роман выползал из дома, громко стонал и просил о помощи.

- Первым на мольбу отреагировал сосед, к которому потерпевший тоже ревновал свою жену. Он отвел его к себе во двор и вызвал врачей на место. Медики диагностировали Роману перелом, а у Светланы осталась легкая ссадина. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью" (пункт "з" второй части 111 статьи УК РФ).

Женщина признала вину и раскаялась, муж просил строго не наказывать супругу. Суд пошел навстречу и приговорил Светлану к трем годам условного срока. А орудие преступления - металлическую трубу - уничтожили.

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