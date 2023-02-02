Мучительная смерть через 60 минут: собак безжалостно травят в Ставрополе

Собаки находят отравленную пищу во время прогулки с хозяином. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе неизвестные травят собак ядовитыми веществами. Животных привозят в ветеринарные клиники в критическом состоянии. Некоторых спасти не удается.

За последние сутки в ветеринарные клиники с просьбой спасти питомца от страшных мук обратились несколько владельцев собак. По словам хозяев, их четвероногие во время прогулки находили на земле пищу и пробовали.

Питомец Елены Хорошко нашел отравленное лакомство на улице Ажурное Кольцо. Потом собаке резко стало плохо, началась рвота и появилось учащенное сердцебиение.

- За 30 минут мою собаку полностью парализовало. Я даже сразу не поняла, что произошло. Сейчас выяснили, что это отравление. Я думаю, что отраву раскидали где-то по улице! - рассказала хозяйка Елена.

- Моему стаффордшир-терьеру сразу стало плохо во время прогулки на Маяковского, судороги. Пес вырвал то, что съел, я повез его в клинику. Сейчас полегчало, даже пытается встать, но в клинике оставили еще на сутки, - поделился своей историей Антон Андреев.

В опасности не только бездомные псы, но и домашние питомцы, которые находят разбросанные куски колбасы с отравой на улицах города. Фото: скриншот видео

Как рассказала корреспонденту «КП-Северный Кавказ» директор ставропольского фонда «Ковчег» Ирина Газарян, им в приют постоянно звонят. Люди напуганы и не знают, что происходит с их собаками, им кажется, что у питомца начинается приступ эпилепсии.

- Происходящее действительно напоминает приступ эпилепсии: собака задыхается, она не знает, что с ней, истошно воет и скулит, а затем, чаще всего, мучительно умирает, - уточняет обстоятельства массовой гибели собак в Ставрополе собеседница.

Волонтерам хорошо известно, что губит животных. Много лет догхантеры используют лекарство «тубозид или изониазид», которым лечат людей в тубдиспансерах. Препарат, который помогает людям, убивает собак. В побочках к лекарству указаны и судороги, и позывы к рвоте. Смогут ли «откачать» пса в ветеринарной клинике зависит от количества съеденных таблеток.

По сообщениям волонтеров, страдают не только домашние любимцы, но и бродяжки. Случаи отравления собак были зафиксированы и раньше.

Первый инцидент с отравлением произошел 26 января. Жительница Ставрополя Татьяна Вдовенко ехала на общественном транспорте по улице Артема, была пробка. Девушка запомнила, как по левой стороне улицы бежали бездомные собачки, ей показалось, что они учуяли что-то в кустах. Через пять минуть девушка услышала пронзительный собачий вой.

Сначала она предположила, что собаки стали драться между собой. О том, что все-таки произошло с животными, Татьяна узнала из публикаций в Интернете.

- Вечером я наткнулась на пост в социальных сетях, где девушка рассказала об отравленной собаке на том же месте, где я видела бездомных псов. Запись была опубликована примерно в 18 часов, ту собаку спасти не удалось - уточнила неравнодушная жительница.

Бездомную собаку, которая была жестоко отравлена, нашла неравнодушная жительница Ставрополя 31 января 2023 года, Девушка сразу обратилась к волонтерам. Фото: стоп-кадр видео

Девушка переживает, что догхантеры временно перестанут разбрасывать отраву, а затем вновь начнут убивать собак. Вместе с адвокатом ставропольского приюта «Ковчег» и другими неравнодушными жителями, она планирует подать коллективное заявление в правоохранительные органы, найти виновных по записям с камер видеонаблюдения. Полиция Ставрополя уже вмешалась в массовое убийство собак.

- Участковыми уполномоченными полиции отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Ставрополю проводятся необходимые мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. По результатам будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

По статье 245 Уголовного кодекса РФ «жестокое обращение с животными» виновнику грозит штраф до 80 тысяч рублей или даже арест на срок до шести месяцев. Для группы лиц наказание более суровое - штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на 2 года.

БДИ!

По словам сотрудников приюта, если собаке мгновенно не оказать помощь, то животное погибает в течение часа, часто его просто не успевают довезти до ветеринарной клиники. Волонтеры советуют владельцам собак быть бдительными, не позволять питомцам подбирать подозрительную пищу на прогулке или брать еду из чужих рук. При первых симптомах отравления незамедлительно везти собаку или кошку в ветеринарную клинику.

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