Попали в ледяной плен: видео спасения буренок в Осетии растрогало пользователей

Одну корову удалось вытащить из пруда при помощи трактора. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Северной Осетии три коровы отбились от стада и набрели на пруд. Под тяжелым весом крупных животных неокрепший лед треснул и три коровы стали тонуть в водоеме.

Животных в ледяной ловушке заметили местные жители. Неравнодушные селяне сразу вызвали спасателей, а пока ждали помощь, решили вызволить бедолаг самостоятельно.

- 1 февраля около трех часов дня поступило сообщение о том, что в пруд на окраине села Заманкул Правобережного района Северной Осетии провалились три буренки, - прокомментировали инцидент в спасательной службе.

Вызволить одну из буренок местным жителям все-таки удалось. Они привязали ее к трактору и вытянули из водоема, но вытащить двух других никак не получалось. К счастью, спасатели прибыли быстро.

Прибывшие на место происшествия спасатели убедились, что помочь несчастным животным можно только нырнув в ледяную воду. Тогда сотрудники МЧС надели водолазные костюмы и полезли в холодный пруд. Оказавшись по грудь в воде, они добрались до буренок и перевязали рога, головы и шеи животных тросами, а затем аккуратно повели на сушу.

Мокрых и замерзших кормилиц погрузили в грузовик и отвезли к ветеринарам. Спасатели надеются, что февральские купания буренок не скажутся на здоровье животных.

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