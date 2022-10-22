"Я постараюсь оправдать ваше доверие": UFC подписали Хасбика

Хасбик с Хабибом Нурмагомедовым

Хасбик, он же Хасбулла Магомедов, стал официальным партнером UFC и теперь беспрепятственно посещает бои промоушена. Об этом он рассказывает в своих социальных сетях. Сейчас блогер в команде земляков полетел в Абу-Даби на UFC 280.

Хасбик с поясом

"Друзья, салам алейкум! Слухи по поводу UFC - это правда, я официально подписал контракт, детали будут разглашены в конце года. Я постараюсь оправдать ваше доверие", - написал Хасбик, поблагодарив организацию, ее основателя Дану Уайта и своих друзей из Дагестана за предоставленную возможность.

По всей видимости, дагестанский блогер будет рекламным лицом UFC с определенным пакетом преференций. В боях Хасбика не станут задействовать - соперников его весовой категории в лиге просто нет.

Хасбик

Хасбулла Магомедов - 20-летний блогер из Дагестана, ставший популярным после ролика "Клубника - бомба, честно говоря". Пользователям запомнились нестандартные размеры парня, который страдает нестандартным врожденным заболеванием. Слава принесли обычному жителю Дагестану дружбу с прославленными земляками, в том числе - с Хабибом Нурмагомедовым.

Хасбик с Хабибом Нурмагомедовым

Хасбик пользуется особой популярностью в арабских странах, из-за чего такую инвестицию Уайта называют очень выгодной.

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