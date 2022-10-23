Ислам Махачев. Фото: ТАСС

В Абу-Даби на "Бойцовском острове" заканчивается главный бой UFC 280 – Ислам Махачев против Чарльза Оливейра. Спортсмены спорили за чемпионский титул в легком весе. Кто победил в бое Махачев – Оливейра и кто будет следующим соперником нового чемпиона – читайте в нашей статье.

Чарльз Оливейра стал чемпионом UFC в мае 2021 года. Фото: Инстаграм Чарльза Оливейры

Почему бой Махачев – Оливейра обещал быть интересным

В рамках UFC 280 за титул чемпиона в легком весе боролись те, кто этого действительно заслуживает. Оливейра уже был обладателем пояса, который оставил завершивший карьеру Хабиб Нурмагомедов. Но в мае бразильца лишили статуса из-за лишних 200 грамм, выявленных на взвешивании к предстоящему поединку.

А Ислама Махачева с самого появления в UFC представляют в качестве "вечного претендента на чемпионство". Как и его тренера Хабиба Нурмагомедова на ранних этапах карьеры. Перед заветным поединком дагестанцу пришлось победить ни одного "середняка".

Ислам Махачев давно просил титульный бой. Фото: UFC

Статистика Ислама Махачева: 23 боя - 22 победы и одно поражение.

Статистика Чарльза Оливейра: 41 бой - 33 победы и восемь поражений.

Кто победил в бое Махачев – Оливейра

Соперники не пожали друг другу руки - с разбега бразилец накинулся на россиянина. С первых минут бой проходил на земле, Махачев навязал Оливейре борьбу, что и ожидали многие эксперты. Таким образом дагестанец пытался вымотать соперника, чтобы победить в партере.

Вышло, однако, немного иначе. Во втором раунде после прямого в голову Оливейра упал и пытался укрыться от ударов. Затем Махачев резко сменил тактику и взял соперника на удушающий. Потрясенный бразилец сдался, и дагестанец стал чемпионом UFC в легком весе.

Ислам Махачев в первые секунды после победы над Оливейра. Фото: UFC Russia

После боя Махачев бросил вызов австралийскому бойцу Александру Волкановски. Тот вышел в октагон и принял приглашение россиянина.

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