С любовью и молитвами на устах: жительница Дагестана приготовила и отправила бойцам 600 кг съестного

Мама одного из воинов отправила 600 кг продовольственной посылки на передовую. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане живет заботливая мама и умелая мастерица, которая днем и ночью лепит и печет вкуснейшие блюда, чтобы накормить бойцов на передовой. О создании ценных подарков для ребят в зоне проведения СВО рассказали в администрации города Кизляр.

Зубайдат Бахмудова живет в станице Александро-Невской Тарумовского района Дагестана. Несколько последних дней она днем и ночью собирала подарки своему младшему сыну и его товарищам, которые сейчас находятся на передовой. Как признается сама мастерица, каждое блюдо приготовлено с особой любовью и молитвами на устах.

- Приготовила и отправила жареный даргинский хинкал, чак-чак, пироги. Сын очень любит сладости, поэтому купила разные и очень много. Специально для него приготовила сушеную колбасу. Там он не один, всем должно хватить, - признается мастерица.

По словам женщины, за каждого из защитников у нее болит душа. Она не может остаться равнодушной, поэтому делает все, что в ее силах. Каждый боец для нее родной и за каждого она возносит молитвы.

Защитники Донбасса уже попробовали даргинский хинкал и сладкий чак-чак, все подарки, которые Зубайдат отправила на машине старшего сына - уже дошли на передовую. Всего женщине удалось собрать больше 600 кг продовольственной посылки.

Женщина лепит, готовит и печет сутками напролет. Фото: пресс-служба администрации Кизляра.

- Наши родные сыночки вышли со мной на связь и поблагодарили меня. Не могу передать, какие чувства испытала в этот момент. Это был и миг величайшего счастья и слезы и переживания и волнение. Пусть Всевышний бережет наших славных, мужественных воинов и вернёт нам их живыми и здоровыми, - делится своими переживаниями заботливая мать.

Прошлой осенью сын Зубайдат вернулся из армии, но с первых дней спецоперации рвался в добровольцы на передовую. По словам женщины, она не хотела его отпускать. Но когда сыну пришла повестка, он ни секунды не колебался.

Сын заботливой мастерицы с первых дней СВО рвался на передовую, а когда пришла повестка сразу пошел в военкомат. Фото:пресс-служба администрации Кизляра.

- В считанные минуты собрался и уехал в военкомат ,- поделилась воспоминаниями Зубайдат. Также признается, что уже в процессе сбора очередной вкусной посылки.

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