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Общество23 октября 2022 12:13

С любовью и молитвами на устах: жительница Дагестана приготовила и отправила бойцам 600 кг съестного

Мама одного из военных днем и ночью готовит вкусные блюда на передовую
Алексей ЗИМЕНОК
Мама одного из воинов отправила 600 кг продовольственной посылки на передовую.

Мама одного из воинов отправила 600 кг продовольственной посылки на передовую.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Дагестане живет заботливая мама и умелая мастерица, которая днем и ночью лепит и печет вкуснейшие блюда, чтобы накормить бойцов на передовой. О создании ценных подарков для ребят в зоне проведения СВО рассказали в администрации города Кизляр.

Зубайдат Бахмудова живет в станице Александро-Невской Тарумовского района Дагестана. Несколько последних дней она днем и ночью собирала подарки своему младшему сыну и его товарищам, которые сейчас находятся на передовой. Как признается сама мастерица, каждое блюдо приготовлено с особой любовью и молитвами на устах.

- Приготовила и отправила жареный даргинский хинкал, чак-чак, пироги. Сын очень любит сладости, поэтому купила разные и очень много. Специально для него приготовила сушеную колбасу. Там он не один, всем должно хватить, - признается мастерица.

По словам женщины, за каждого из защитников у нее болит душа. Она не может остаться равнодушной, поэтому делает все, что в ее силах. Каждый боец для нее родной и за каждого она возносит молитвы.

Защитники Донбасса уже попробовали даргинский хинкал и сладкий чак-чак, все подарки, которые Зубайдат отправила на машине старшего сына - уже дошли на передовую. Всего женщине удалось собрать больше 600 кг продовольственной посылки.

Женщина лепит, готовит и печет сутками напролет. Фото: пресс-служба администрации Кизляра.

Женщина лепит, готовит и печет сутками напролет. Фото: пресс-служба администрации Кизляра.

- Наши родные сыночки вышли со мной на связь и поблагодарили меня. Не могу передать, какие чувства испытала в этот момент. Это был и миг величайшего счастья и слезы и переживания и волнение. Пусть Всевышний бережет наших славных, мужественных воинов и вернёт нам их живыми и здоровыми, - делится своими переживаниями заботливая мать.

Прошлой осенью сын Зубайдат вернулся из армии, но с первых дней спецоперации рвался в добровольцы на передовую. По словам женщины, она не хотела его отпускать. Но когда сыну пришла повестка, он ни секунды не колебался.

Сын заботливой мастерицы с первых дней СВО рвался на передовую, а когда пришла повестка сразу пошел в военкомат. Фото:пресс-служба администрации Кизляра.

Сын заботливой мастерицы с первых дней СВО рвался на передовую, а когда пришла повестка сразу пошел в военкомат. Фото:пресс-служба администрации Кизляра.

- В считанные минуты собрался и уехал в военкомат ,- поделилась воспоминаниями Зубайдат. Также признается, что уже в процессе сбора очередной вкусной посылки.

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