«Никому не советую»: появилось видео с извинениями парня, сплясавшим в платье перед стелой чеченской столицы

Чеченцы нашли авторов скандального видеоролика возле стелы в Грозном. Фото: скриншот видео

В конце августа в социальных сетях появился весьма провокационный ролик. На нем молодой человек, переодетый в ярко-розовый топ и такого же цвета развивающуюся юбку, кружится возле стелы на въезде в Грозный. За 14 часов эту видеозапись увидели больше 15 тысяч пользователей, а действия молодого человека вызвали резко негативную реакцию со стороны мусульманского сообщества.

- Дальнейшая судьба этого танцора неизвестна, - прокомментировал видеозапись автор поста.

Странную выходку парня в розовом платье, танцующего под композицию «Впереди любовь где-то там», не оценили, а у многих комментаторов исполнение танцора и вовсе вызвало сплошные недоумения.

- Надо быть самоубийцей, чтобы так поступать, - делились своими впечатлениями пользователи Интернета.

Спустя почти два месяца авторов этого скандального ролика разыскали чеченцы. Видео с публичными извинениями опубликовал на своей странице в соцсети активист Сайпуддин Гучигов. Танцор и его партнеры по созданию эпатажного ролика уже не выступают под музыкальные композиции, а просят извинения за свои действия.

- Это была ошибка - это видео. Больше никогда этого не повторится, и не советую, в общем, это делать, извиняюсь перед всем мусульманским народом, - просит прощения парень.

Другой участник видео вторит своему другу и отмечает, что он «совершил эту максимально глупую ошибку и понес за нее наказание».

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