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Общество23 октября 2022 19:43

«От меня новый телевизор! Скиньте контакт»: чемпион UFC Ислам Махачев пообещал новую технику фанату

В Дагестане болельщик Махачева на радостях разбил кулаком плазменный телевизор
Алексей ЗИМЕНОК
Ислам Махачев подарит телевизор дагестанскому фанату, который разбил экран плазмы, отчаянно празднуя победу спортсмена. Фото: скриншот видео

Ислам Махачев подарит телевизор дагестанскому фанату, который разбил экран плазмы, отчаянно празднуя победу спортсмена. Фото: скриншот видео

В Дагестане преданные фанаты бойцов UFC настолько суровы, что могут разбить экран плазменного телевизора после победы любимого спортсмена. Именно это и произошло после победы Ислама Махачева в бою против Чарльза Оливейры.

Мужчина пристально следил за поединком Ислама Махачева, в какой-то момент ему показалось, что ситуация накалена до предела! Кровь жителя Дагестана вскипела, он в порыве эмоций стукнул кулаком прямо по экрану телевизора, в котором транслировали бой спортсмена в Абу-Даби. Экран раздвоился, а картинка подвисла.

Однако преданному фанату не позволили долго грустить. На «завирусившийся» в пабликах ролик обратил внимания дагестанский боец и поспешил успокоить несдержанного болельщика.

Ислам Махачев выложил в социальных сетях скриншот неловкого инцидента. В посте он попросил мужчину связаться с ним.

- От меня новый телевизор! Скиньте контакт, – прокомментировал свою публикацию российский спортсмен.

Напомним, в минувшие выходные, 23 октября 2022 года, Ислам Махачев боролся за титул чемпиона UFC в легком весе. Его противником был бразильский боец Чарльз Оливейра. Во втором раунде российский боец резко сменил тактику и применил к сопернику удушающий прием. Взятый врасплох Оливейра не выдержал напряжения и сдался, а Махачев стал чемпионом UFC в легком весе.

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