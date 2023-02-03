Погиб, упав в расщелину: турист из Ростова катался вне трасс на Эльбрусе

Лыжник сорвался в расщелину и получил травму спины, медикам не удалось его спасти. Фото: Андрей АБРАМОВ

В горах Кабардино-Балкарии 47-летний лыжник из Ростова-на-Дону погиб при спуске с Эльбруса. Экстремал сорвался в глубокую расщелину и погиб. Мужчина катался вне трасс.

- 15:45 02.02.2023 года поступила информация о том, что на горе Эльбрус в районе станции «МИР» (высота 3500 метров), при вне трассовом катании лыжник сорвался в расщелину, - сообщается в официальном пресс-релизе МЧС по Кабардино-Балкарии.

На место происшествия был отправлен отряд спасателей, к 17-30 поисковые работы были завершены. Сотрудники МЧС нашли мужчину в расщелине с травмой спины, на поляне Азау он был передан медикам, но спасти лыжника не удалось, от полученных травм экстремал умер.

Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку по факту гибели 47-летнего жителя Ростова-на-Дону.

Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии начало доследственную проверку по факту гибели 47-летнего жителя Ростова-на-Дону. Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии.

Спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в очередной раз призывают гостей и жителей республики использовать для катания только проверенные, размеченные и разрешенные для катания трассы.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала об еще одном трагическом случае в горах Кабардино-Балкарии. Экстремал нарушил требования к скоростному спуску и вылетел за ограждения, а затем столкнулся с еще одним лыжником. Летевший с горы вне трассы экстремал погиб, другого туриста доставил в больницу.

Катался вне трасс: на Эльбрусе погиб 43-летний экстремал

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