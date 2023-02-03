«Угрожал изощренно изнасиловать»: житель Кисловодска сел за растление 10-летней школьницы

На Ставрополье извращенцу дали 8 лет в колонии за интимную переписку со школьницей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском крае суд признал виновным 53-летнего жителя Кисловодска, которого обвиняли в сексуальном преступлении против школьницы. Об этом сообщает региональное СУ СКР.

В марте 2021 года злоумышленник наткнулся на страницу 10-летней девочки в "Одноклассниках". Он решил написать подростку и сразу завел разговоры на интимные темы. Общение зашло слишком далеко – злоумышленник стал угрожать девочке.

— В ходе переписки мужчина под угрозой применения насилия требовал от несовершеннолетней прислать ему фотографии интимного характера, а также вступить с ним в сексуальные отношения, – сообщает СУ СКР по Ставропольскому краю.

Как стало известно "КП-Ставрополь", ставрополец угрожал "изнасиловать в изощренной форме", если та не согласится на подобные требования. Сам он безработный, потому проводит в интернете немало времени.

Подозрительную переписку со взрослым мужчиной заметила мама подростка и написала заявление, на основе которого следственный отдел по городу Кисловодск СУ СКР возбудило уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" (пункта «б» части 4 статьи 132 УК РФ).

Накануне суд изучил доказательства, собранные следствием, и признал их достаточными. Злоумышленника признали виновным в преступлении и приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу.

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