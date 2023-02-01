Родила на улице и там же похоронила: молодая мать убила дочку на Ставрополье

Фото подозреваемой: СУ СКР по СК

В Ставропольском крае раскрыли загадочное убийство новорожденного ребенка, тело которого нашли еще год назад. Все это время следователи проводили генетические экспертизы, передает пресс-служба регионального СУ СКР.

Место преступления: СУ СКР по СК

26 января 2022 года жители Нефтекумска около гостиницы "Дружба" заметили свежую землю на газоне. Это привлекло внимание горожан, и они начали копать. В неизвестной могилке нашли тело новорожденной девочки, которое, судя по внешним признаком, пролежало там несколько дней.

На место выехали следователи и криминалисты. Экспертиза показала, что малышка умерла от асфиксии. Было очевидно, что ребенка убил кто-то из родственников, потому следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка".

В течение года следователи искали человека с совпадающим генетическим профилем. За это время было проведено свыше двух тысяч судебных экспертиз, и одна из них принесла результат. В ходе совместной работы следователей СКР и оперативников МВД подозреваемую установили и задержали – ей оказалась 31-летняя женщина. В ходе допроса горе-мать дала признательные показания. Оказывается, таким образом она хотела скрыть свою беременность.

– В ночь на 13 января 2022 года, ближе к утру, находясь дома, я почувствовала схватки, вышла на улицу и направилась в сторону гостиницы "Дружба". Находилась там некоторое время, на том же месте у меня прошли роды. [...] Рядом было углубление, там и похоронила, – рассказала следователям подозреваемая.

Расследование продолжается. По делу назначили ряд экспертиз, чтобы закрепить доказательства.

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