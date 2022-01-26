Появилось фото могилки в Нефтекумске, в которой нашли задушенного младенца

Причиной смерти малыша стала асфиксия. Фото: bloknot-stavropol.ru

Появились шокирующие фото из Нефтекумска. Там возле гостиницы «Дружба» нашли могилку. В ней находилось тело младенца. Снимки опубликовал «Блокнот-Ставрополь».

Экспертиза показала, что причиной смерти малыша стала асфиксия. То есть, у кого-то поднялась рука задушить кроху, а потом хладнокровно выкопать ямку и спрятать там тело. Скорее всего, это сделала женщина, родившая этого ребенка. По крайне мере, уголовное дело возбуждено по статье 106 Уголовного кодекса РФ «Убийство матерью новорожденного». Но конкретной подозреваемой у следователей пока нет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного». Фото: bloknot-stavropol.ru

- Проводится комплекс действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц. Если вы обладаете информацией об обстоятельствах преступления или совершившем его лице, сообщите по телефону: (86558) 4-38-46 или 02 (112), - уточнили «КП-Ставрополь» в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.