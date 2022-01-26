На Ставрополье задушили и закопали рядом с гостиницей младенца

Место, где было обнаружено тело Фото: Следственный комитет России

В среду, 26 января, рядом с гостиницей «Дружба» в городе Нефтекумске Ставропольского края обнаружили закопанное в землю тело новорожденной девочки. Согласно заключению экспертизы, младенец был задушен.

По данному факту СУ СК РФ по Ставрополью возбудило уголовное дело об убийстве матерью новорожденного ребенка.

- Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, совершившие его. Всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, просят сообщить об этом по телефону: 8(865-58)4-38-46 или 02 (112), - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось о многодетной матери на Ставрополье, которая тайно родила здоровую девочку, задушила ее и закопала недалеко от дома. На допросе женщина заявила, что убила младенца из-за бедности. Она в одиночку воспитывала троих детей, и четвертый малыш не входил в ее планы.