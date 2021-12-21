На Ставрополье многодетная мать тайно родила дочь и убила ее из-за бедности

Ставропольчанка родила малышку прямо в доме, где находились другие ее дети Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вопиющий случай произошел прошлой осенью в маленьком хуторе Верхнеегорлыцком Ставропольского края, где проживают всего лишь около 600 человек. Там, многодетная мать родила в своем доме четвертого ребенка и в этот же день жестоко расправилась с малышкой.

О горе-матери известно, что ей 32 года, постоянной работы никогда не было. Односельчане рассказывают, что молодая женщина подрабатывала, чтобы прокормить троих детей.

Семья жила очень скромно: денег едва хватало на еду. Про отца детей местным жителям ничего неизвестно, так как женщина воспитывала малышей одна. В тот злополучный октябрьский день у 32-летней женщины начались схватки, но обращаться в скорую помощь она не спешила, так как пыталась скрыть от всех в хуторе, что снова беременна.

Ставропольчанка родила малышку прямо в доме, где находились ее дети. На свет благополучно появилась здоровая девочка. Примерно через час женщина задушила новорожденную дочь, завернула в старую пеленку и отправилась с телом малышки на сельское кладбище, находящееся рядом с ее домом.

Там мать сначала убедилась, что нет знакомых, а потом быстро вырыла маленькую яму и прямо в пеленке закопала дочь. После чего вернулась к своим детям и скрывала от всех факт рождения четвертого ребенка.

Когда преступление раскрылось, односельчане были в ужасе. По их словам, никто не мог поверить, что эта скромная молодая женщина способна на такую жестокость.

Как сообщил собственный источник «КП-Ставрополь», хуторянка не злоупотребляла спиртными напитками, не вела антисоциальный образ жизни. На допросе женщина призналась, что убила малышку из-за тяжелого материального положения.

Мать рассказала, что еле находила дешевые продукты, чтобы прокормить троих детей. А четвертого ребенка она не планировала рожать. О беременности узнала поздно.

Биологический отец ребенка, по ее словам, не стал бы брать ответственность за будущую малышку.

Когда начались роды, мать надеялась, что дочь может родиться уже мертвой и ей останется всего лишь ее похоронить. Но девочка оказалась крепкой, крикливой малышкой.

Как беременной женщине удалось скрыть живот от любопытных глаз односельчан, удивляются даже соседи.

Против 32-летней ставропольчанки возбудили уголовное дело по статье: «Убийство матерью новорожденного ребенка». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Ее признали виновной. Суд назначил женщине два года условного срока.

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