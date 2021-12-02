«Не дозвонились»: в минздраве прокомментировали жалобу родителей больного ребенка на халатность врачей

Ребенку после рождения поставили основные диагнозы. Они корректировались только в связи с течением заболеваний Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В сети уже несколько дней бурно обсуждают информацию, где родители из Труновского городского округа Ставрополья полугодовалой девочки жалуются на халатность врачей при постановке диагноза и лечении их дочери.

По словам родственников, девочка родилась 23 июля 2021 года недоношенной с врожденным пороком сердца. Родители жаловались, что в районной больнице нет нужных лекарств. Писали, что хотели привезти туда препараты, но им не дали это сделать. Также родственники малышки жаловались, что ей ставили неправильные диагнозы, не информируя об этом членов семьи.

В минздраве края отметили, что лечение проводилось в соответствии со стандартами по данным заболеваниям Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этой публикации в краевом управлении Следственного комитета России по Ставрополью сообщили, что в Труновском округе по факту халатности при лечении малолетней проводится проверка.

- Следователь СКР выяснит все обстоятельства произошедшего. По результатам проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Эту ситуацию также прокомментировали в пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья. Там рассказали, что малышка родилась и проходила первичное лечение в медцентрах самого высокого уровня. В них, по словам специалистов, есть необходимое оборудование, в том числе диагностическое.

Ребенку после рождения поставили основные диагнозы. Они корректировались только в связи с течением заболеваний.

В минздраве края отметили, что лечение проводилось в соответствии со стандартами по данным заболеваниям.

- Пятикратно проводились телемедицинские консультации по лечению маленькой пациентки с федеральными медицинскими центрами. Все необходимые девочке манипуляции и медикаменты назначались и имелись в наличии. Нет проблем с лекарственным обеспечением и сегодня. Необходимость назначения лекарственных препаратов определяет лечащий врач, - прокомментировали в ведомстве.

Также специалисты подчеркнули, что не родственники принимают решение, в какой больнице будут в дальнейшем лечить пациентку, а медицинский консилиум. При этом на первое место ставится благополучие больного.

- В Труновской районной больнице, по месту жительства семьи, есть все необходимое медоборудование, лекарства и квалифицированные врачи, чтобы оказывать дальнейшую необходимую помощь этой пациентке.

При этом девочка остается на курации краевых специалистов, специалистов минздрава, которые при необходимости будут корректировать лечение и курировать малышку, - добавили в пресс-службе минздраве края.

Родители девочки жаловались, что ребенка отправили в Труновскую больницу без их ведома. Однако в ведомстве опровергают этот факт:

- О том, что пациентку для оказания дальнейшей медпомощи переведут в районную больницу по месту жительства, родителей информировали и разъясняли тактику ведения ребенка.

По их словам, специалистов районной больницы заранее предупредили возможном переводе. А в день самого перевода ребенка в Труновскую районную больницу «медики не смогли дозвониться до родственников девочки».

- Родителям полугодовалой девочки сообщили о диагнозе дочери. Жалоб на некорректное отношение медперсонала к родственникам пациентки в администрацию Труновской больницы и в министерство здравоохранения Ставропольского края не поступало, - прокомментировали в региональном ведомстве.

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