«Сердце сжимается»: школьница в Дагестане расплакалась, увидев отца-бойца СВО

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В Дагестане местная жительница сняла на видео трогательную сцену. Военный, вернувшийся из зоны специальной военной операции, пошел забрать свою дочку из школу. При этом девочка даже не знала, что ее папа уже дома. После такого плакали все.

Картина впечатлила даже пользователей сети, которые даже не знают героев истории.

– Плачу. Дай Бог, чтобы все были рядом со своими семьями.

– Пусть все возвращаются живыми. И пусть встречают своих отцов дома.

– Господи, у меня сердце сжимается!

Домой уже возвращаются бойцы, участвовавшие в спецоперации. Кто-то приехал на время отпуска, а кто-то уже отдал долг Родине и может рассказать об этом школьникам. Такая встреча, к примеру, состоялась в Анапе. Учащиеся школы №2 смогли поговорить с солдатом, который буквально недавно приехал из зоны боевых действий. Он признался, что воины на фронте жутко скучают по дому и они с любовью читают письма детей.

– Хочу сказать «спасибо» не только от меня, а от всего личного состава. Мои товарищи знают, откуда я, откуда постоянно приезжает помощь, кто пишет письма, – признается боец.

Одно из самых трогательных писем участникам СВО написала дагестанская школьница.

– Здравствуй, солдат, защитник Родины! Пишет тебе ученица 8"Б" класса села Эндирей. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что защищаешь нашу Родину и стоишь на страже мира. Я уверена, что твоя служба очень трудная, но она очень важная. Я считаю, что ты очень храбрый и смелый. Ведь благодаря таким, как ты, наша армия считается такой мощной и сильной и может защитить нас от любого врага. Я верю в каждого из вас! Пожалуйста, помните, что ваши родные и близкие на Родине. Вернитесь живыми и невредимыми. Крепкого вам дагестанского здоровья! Стойкости, мужества! Берегите себя, ваши мамы и папы ждут вас, – читал под аплодисменты всей казармы солдат.