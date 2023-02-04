Трагедия на свадьбе дочери: 42-летнего отца невесты будут судить за причинение смерти по неосторожности

В Дагестане 33 человека пострадали во время обрушения лестницы на свадьбе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Дагестана будут судить за гибель женщины при обрушении лестничной конструкции во время свадьбы. Во время происшествия различные телесные повреждения получили еще 30 человек.

В СУ СКР по Республике Дагестан сообщили, что расследование уголовного дела в отношении жителя Цунтинского района завершено. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Некоторые гости поднимались по лестнице, а кто-то стоял под бетонной конструкцией. Фото: СУ СКР по республике Дагестан

Напомним, трагическое происшествие произошло 14 августа 2022 года, примерно в 13-30. В селе Хашархота готовились к свадьбе, торжественная церемония проходила в доме отца невесты.

Приглашенные гости стали подниматься по лестнице на второй этаж, когда бетонная конструкция рухнула прямо на землю. Часть гостей находились под лестницей. По версии следствия, ЧП произошло из-за обрушения не закрепленной бетонной площадки и лестничной конструкции. Больше 30 человек пострадали, 59-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась, а еще 5 гостей с переломами были экстренно госпитализированы в медучреждения на вертолете.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд. Если вина 42-летнего жителя Цунтинского района будет доказана, то ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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