На Ставрополье больным туберкулезом помогают с помощью высоких технологий

В хирургических отделениях используются методики ранней диагностики и хирургической коррекции туберкулёза. Фото: kkptd.ru
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» - медицинская организация, в которой оказывается специализированная противотуберкулезная медицинская помощь населению Ставрополья.
Кстати, ГБУЗ СК «ККПТД» участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 14 ноября 2022 года.
Учреждение располагает необходимым кадровым потенциалом и материально-технической базой для решения стоящих перед ним задач. Фото: kkptd.ru
В диспансере осуществляется диагностическая и лечебная работа с больными туберкулёзом всех локализаций процесса, в том числе при наличии различных сопутствующих заболеваний, осложняющих проведение адекватной противотуберкулезной химиотерапии, таких как сахарный диабет, гепатит, язвенная болезнь, ВИЧ-инфекция и многие другие.
Учреждение располагает необходимым кадровым потенциалом и материально-технической базой для решения стоящих перед ним задач, оснащено оборудованием для проведения различных видов современных быстрых лабораторных исследований: бактериологических, молекулярно-генетических, биохимических и других. В бактериологической лаборатории выполняются современные быстрые лабораторные методы диагностики для выявления микобактерий туберкулеза и определения их лекарственной чувствительности, что позволяет сократить сроки диагностики и существенно ускорить по времени определение лекарственной чувствительности по сравнению с применявшимися ранее методами, а значит, подобрать эффективный курс противотуберкулёзной терапии для пациентов.
Ежегодно в диспансере проходят лечение более тысячи пациентов. Фото: kkptd.ru
Диспансер - это сочетание практического опыта и научных достижений в области диагностики и лечения туберкулеза, а также реабилитации больных туберкулёзом.
Ежегодно в диспансере проходят лечение более тысячи пациентов. В состав диспансера входят амбулаторное отделение, два хирургических отделения, три терапевтических и детское отделение. Каждое отделение имеет свою специализацию. В терапевтических отделениях проводится дифференциальная диагностика в наиболее сложных клинических случаях, лечение туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. В комплексе с противотуберкулезными препаратами в лечении применяется метод коллапсотерапии и клапанной бронхоблокации. Интенсификация лечения позволяет добиться высоких показателей прекращения бактериовыделения и закрытия полостей распада у больных с хроническим осложненным течением туберкулёза. Для лиц с ограниченными формами туберкулёза без бактериовыделения существует дневной стационар.
В состав диспансера входят амбулаторное отделение, 2 хирургических отделения, 3 терапевтических и детское отделение. Фото: kkptd.ru
Специалисты хирургических отделений владеют практически всеми современными технологиями инструментальной диагностики и хирургического лечения туберкулёза легочной и внелегочной локализации. В хирургических отделениях используются методики ранней диагностики и хирургической коррекции туберкулёза почек, туберкулёзного поражения опорно-двигательной системы, периферических лимфатических узлов, глаз, кожи, половых органов.
КСТАТИ
С 2017 года Краевой клинический противотуберкулезный диспансер оказывает в том числе высокотехнологичные виды медицинской помощи по профилям «травматология-ортопедия» и «торакальная хирургия» больным туберкулезом. Проводятся органосохраняющие высокотехнологичные операции, малоинвазивные и видеоассистированные вмешательства. Особое внимание обращено на обеспечение доступности и бесплатности этих видов помощи.
В диспансере осуществляется диагностическая и лечебная работа с больными туберкулёзом всех локализаций процесса. Фото: kkptd.ru
По профилю «травматология-ортопедия» - эндопротезирование суставов конечностей, реконструктивные и коррегирующие операции при сколиотических деформациях позвоночника 3 - 4-й степени с применением имплантатов, реконструктивные и декомпрессивные операции при травмах и заболеваниях позвоночника с резекцией позвонка, корригирующей вертебротомией с использованием протезов тел позвонков и межпозвоночных дисков.
По профилю «торакальная хирургия» - эндоскопические и эндоваскулярные, видеотораскопические, расширенные и реконструктивно-пластические операции на органах грудной полости.
ВАЖНО
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» - организационно-методический центр для противотуберкулезных учреждений края, проводит и осуществляет руководство всем комплексом противоэпидемических и лечебных мероприятий, направленных на сдерживание эпидемии туберкулеза в Ставропольском крае.
КОНТАКТЫ
ГБУЗ СК «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер»
Ставрополь, улица Достоевского, 56
Телефон: (8652) 28-79-30 (регистратура для взрослых), 28-79-43 (для детей)
Сайт: kkptd.ru
Социальные сети: Вконтакте, Телеграм.
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ЛО-26-02-001264 от 02.11.2012, ЛО-26-01-001687 от 29ю07.2013.
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