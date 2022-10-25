«Сбрейте свои бороды!»: Кадыров жестко раскритиковал кавказцев за отсутствие очередей в военкоматах

Глава Чечни выступил с резким заявлением. Фото: vk.com/ramzan

Мобильный репортер чеченского телевидения, как сам себя представляет глава республики Рамзан Кадыров, выложил 13-минутное аудиообращение в своем официальном Телеграм-канале. Политик прокомментировал украинские обстрелы новых российских регионов, отметив слабую реакцию на них, а так же резко высказался в адрес всех кавказцев. Кадырова возмутило, что они не выстраиваются в очередь, чтоб идти на защиту Родины.

- Спецоперация идет уже на нашей территории. Я обращаюсь ко всем мужчинам, женщинам, не имеет значения, особенно к чеченцам, кавказцам. Почему нет очередей, почему вы здесь стоите? Кавказцы, я вас вообще не понимаю! Вы куда смотрите? Вы должны были быть первыми, это касается нашего будущего! Мусульмане и христиане должны объединиться и уничтожить этот сатанизм! Мы сегодня в первую очередь защищаем свою религию и семейные ценности. Законы (о запрете пропаганды ЛГБТ в России среди взрослых и детей - Прим.), которые принимает Россия, нигде даже мусульманских странах такого нет. Вы что, хотите друг за друга замуж выйти? Или чтобы ваши сыновья выходили замуж, ваши дочери выходили замуж за женщин, чтобы вас не могли назвать «папа» и «мама»? - заявил Кадыров и посоветовал главам семейств задуматься, что они будут отвечать на вопросы детей, почему кто-то другой вместо них защищает семейные ценности, религию и государство.

- Они там погибали, а ты с такой бородой сидишь! - продолжил свою эмоциональную речь глава Чечни. - Эй, вы, кавказцы! Или сбрейте бороды, или идите проявите истинную религиозность не на словах, а на деле.

Также чеченский лидер признался, что ему стыдно, что в военкоматах, в полках и батальонах нет очереди из кавказцев.

- Я думал, что если такое случится, то мы все вместе, в один кулак объединимся и будем биться до конца. Вот даже чеченцы - сколько их воюет, сколько добровольцев, но все равно мало. Нас почти 1,6 миллиона. Хотя бы 300-400 тысяч из них должно быть мужчин, которых можно отправить на фронт.

Но в конце Рамзан Кадыров все же сменил гнев на милость.

- Сегодня нужна воля, сила и мужество. Мы должны поднять флаг Всевышнего над сатанизмом и фашизмом. Уверен, что не смотря ни на что, мы это сделаем и обязательно победим! - подчеркнул глава Чечни.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Появилось видео с извинениями парня, сплясавшим в розовом платье перед стелой в чеченской столице. Стоя на коленях, молодой человек вместе с друзьями, которые помогали ему в создании эпатажного ролика, посоветовал не повторять их ошибку.

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