Брошенная собака стала фронтовым другом для российского бойца. Теперь у пса появилась семья

Фото: Дмитрий Ворошилов

Мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал душещипательную историю с передовой. В город-курорт привезли бездомного пса, которого приютил и обогрел российский солдат.

Фото: Дмитрий Ворошилов

Почему именно в Пятигорск? Дело в том, что одинокую и голодную собаку первым заметил и выходил боец с позывным "Машук". Питомцу дали кличку из русского военного жаргона – "Радейка", так называют рацию. Собака сопровождала бойца и привязалась к нему – так и проходили они службу вместе.

Спустя время "Машука" направили в госпиталь на лечение. А Радейка осталась с другими бойцами. Но питомец так истосковался по хозяину, что не мог найти себе место.

Фото: Дмитрий Ворошилов

Во время визита на передовую мэр Пятигорска встретился с "Машуком" и узнал об этой истории. Боец попросил градоначальника забрать собаку, отвезти в Пятигорск и передать его семье.

Фото: Дмитрий Ворошилов

– Конечно же, отказать я не мог. И вот сегодня Радейка, проехав более тысячи километров обрела семью. Счастья тебе, дружок! – рассказывает Ворошилов.

Фото: Дмитрий Ворошилов

На малой родине "Машука" Радейка будет ждать своего хозяина. И обязательно дождется!

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