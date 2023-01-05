Животные вне политики: нашедший приют в Чечне пес из Мариуполя вернулся домой

Питбуль вернулся домой. Фото: стоп-кадр видео.

Питбуль, спасенный летом 2022 года из подвалов «Азовстали», вернулся из Чечни домой. О возвращении пса украинской хозяйке рассказал Рамзан Кадыров.

По словам лидера чеченского народа, питубль прошел тяжелые испытания в подвалах металлургического завода. После освобождения Мариуполя собаку привезли в Чечню. Пса назвали Борзом - волк по-чеченски. Он нашел временное пристанище вдали от обстрелов, но очень тосковал по хозяйке. Свыкнуться с новой обстановкой он так и не смог.

- Изо дня в день тоска пса только нарастала. Видя его мучения, нам не оставалось ничего, кроме как передать его в руки законных владельцев, - сообщил глава Чечни.

Кадыров поручил депутату Шамсаилу Сралиеву отвезти питбуля вернувшейся из плена хозяйке Ирине Сирик. По словам главы Чечни, это было самым правильным решением.

- Я искренне рад, что Борз, наконец, нашёл место, где он по-настоящему счастлив, - сказал Кадыров.

Политик отметил, что не стоит расценивать возвращение собаки на родину, как подарок противоборствующей стороне. Животные, по его мнению, должны быть вне политики и разногласий.

- Мы вернули этого пса не военным, а своей законной хозяйке, - подытожил Кадыров.

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