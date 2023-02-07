Пользователи задались вопросом, где же сейчас находится Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

«Рамзан Кадыров отдыхает на Мальдивах» - такая новость появились в соцсетях, ее подхватили ряд изданий. Глава Чечни рассказал, что с ними будет дальше, и предупредил о дальнейшей незавидной судьбе.

- Узнал от пресс-секретаря Ильмана Вахидова, что некоторые СМИ отправили меня на Мальдивы, - написал политик в своем официальном Телеграм-канале. - Это было смешно услышать, настроение у нас теперь приподнятое на весь день. Не в наших правилах управлять регионом издалека. Авторы этого фейка сами подписали себе приговор: доверия к ним у аудитории уже не будет.

Текст Кадыров сопроводил видео, на котором они вместе с Вахидовым стоят в резиденции в Грозном и широко улыбаются. Пресс-секретарь политика уточняет:

- Рамзан Ахматович, я обычно всегда вас преследую, езжу за вами. Говорят, вы на Мальдивах. Я тоже, получается, на Мальдивах?

- Вот это и есть наши Мальдивы, - глава Чечни показывает на стены с картинами за спиной. - Я за последнее время никуда ни разу не выехал. Я нахожусь дома, у меня нет самолетов, вертолетов, у меня есть только машины. Оставьте нас в покое уже. Мы дома, работаем у себя в резиденции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров со своим пресс-секретарем Ильманом Вахидовым. Фото: стоп-кадр видео

- А говорят, что материалы, которые сейчас выходят [в соцсетях] - они старые, их откладывали для того, чтобы скрыть ваше нахождение за границей.

- Что поделать... Есть такие болтуны, которые болтают. Факт есть факт. Сколько времени? - обращается Кадыров к помощнику за кадром. - 11:32, 7 февраля. Вот дверь в наш рабочий кабинет, только что вышли, все рабочие вопросы обсудили, будем дальше бомбить все направления!

В конце публикации глава Чечни еще раз подчеркнул, что никогда не был на Мальдивах и более того - «даже не знает, где они находятся». Это не первый раз, когда у главы Чечни возникают сложности с географией, о чем он не стесняется говорить.

В октябре прошлого года против Рамзана Кадырова ввели очередные санкции - на этот раз Новая Зеландия.

- Немного подзабыл, где она находится. Проверил, не та ли это Новая Зеландия, которая находится отсюда в 16 тысячах километров? Точно, та самая, где я держу ничего, храню ничто и где у меня многотысячная армия из никого, - высмеял ситуацию политик, признался, что «чем больше санкций тем он больше кайфует» и даже предложил учредить Международный день санкций.

Под ними находится и едва достигшая совершеннолетия дочка Кадырова. Глава Чечни заметил, что если западные страны накладывают ограничения даже на его лошадей и конюха, то пусть включат в санкционные списки всех его детей, младшие из которых еще даже не ходят в школу. Сколько детей у Рамзана Кадырова и чем занимаются его дочки и сыновья - читайте в материале «КП-Северный Кавказ» по ссылке.

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«Неправильность своих действий европейские государства признают, Запад встанет на колени, и, как обычно, европейские государства должны будут взаимодействовать во всех сферах с Российской Федерацией», - заявил глава Чечни, комментируя вопрос о возобновлении авиасообщения с европейскими странами, подчеркнув, что «другого не должно быть и не будет» (подробнее).