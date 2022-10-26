Доктор с большой буквы

Успевает Татьяна Ивановна курировать и противотуберкулезные учреждения края. Фото: kkptd.ru

Более 39 лет Татьяна Ивановна работает в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» и уже 23 года - в должности заместителя главного врача по медицинской части.

Кстати, ГБУЗ СК «ККПТД» участвует в масштабном конкурсе среди медицинских центров «Клиника года - 2022» от «Комсомольской правды». Проголосовать за любимое учреждение можно по ссылке. Голосование продлится до 14 ноября 2022 года.

В стенах диспансера Татьяна Ивановна проделала долгий профессиональный путь: начинала в 1983 году врачом биохимической лаборатории, работала в диспансерном отделении на участке врачом-фтизиатром, врачом амбулаторного приема, окончила ординатуру по фтизиатрии. С 1989 года - заведующая диспансерным отделением Краевого клинического противотуберкулезного диспансера, в 1990 году - заместитель главного врача по диспансерной работе. В бытность свою заместителем главного врача по диспансерной работе Татьяна Ивановна организовала дневной стационар на 50 коек в поликлиническом отделении, разработала положение о стационаре на дому и организовала его работу. В 1999 году Татьяну Василенко назначили на должность заместителя главного врача по медицинской части.

В 1999 году Татьяну Василенко назначили на должность заместителя главного врача по медчасти. Фото: kkptd.ru

Занимая активную позицию, постоянно способствует внедрению в учреждении современных методов диагностики и лечения больных туберкулезом. Посещая научно-практические конференции, съезды фтизиатров, всегда встречается со специалистами противотуберкулезной службы других регионов России, перенимая опыт работы, обсуждая в дискуссиях общие проблемы, всегда делится выводами со своими сотрудниками. Все новые методики по возможности сразу же с ее подачи осваиваются специалистами Краевого клинического противотуберкулезного диспансера в процессе диагностики и лечения больных туберкулезом.

Сегодня, сохраняя принципы отечественной фтизиатрии, Татьяна Ивановна считает, что больного туберкулезом нужно лечить комплексно, не ограничиваясь только применением противотуберкулезных препаратов. В диспансере активно применяется метод лимфотропного введения противотуберкулезных препаратов, возрожден метод наложения пневмоперитонеума, внедрен метод клапанной бронхоблокации, активно внедряются современные хирургические методы лечения больных туберкулезом.

Диагностика туберкулеза в последние пять лет в учреждении имеет совершенно новый современный уровень, возможности бактериологической лаборатории позволяют выполнять ускоренные методы лабораторной диагностики и подтвердить диагноз туберкулеза в течение нескольких часов.

В диспансере применяются высокотехнологичные методы лечения больных туберкулезом, в том числе хирургические с любыми локализациями туберкулеза.

В стенах диспансера Татьяна Ивановна проделала долгий профессиональный путь. Фото: kkptd.ru

И в том, что диагностический и лечебный процесс в диспансере организованы на столь высоком уровне, - большая заслуга Татьяны Василенко. Она — истинный профессионал, знаток своего дела, человек неравнодушный, ответственный перед коллегами, искренне сопереживающий пациентам. Оставить проблему на завтра - не ее стиль работы. Дверь кабинета Татьяны Ивановны всегда открыта для сотрудников, больных, посетителей. Неразрешимые, казалось бы, конфликты всегда разрешаются в ее кабинете и с ее участием.

Успевает Татьяна Ивановна курировать и противотуберкулезные учреждения края. Постоянно выезжает в медицинские организации Ставрополья с оказанием организационно-методической и консультативной помощи.

За время работы начмедом в диспансере Татьяна Ивановна Василенко воспитала всех нынешних заведующих отделениями. Все они высококвалифицированные специалисты - не только врачи-фтизиатры, но и специалисты по диагностике и лечению туберкулеза внелегочных локализаций.

В том, что диагностический и лечебный процесс в диспансере организованы на столь высоком уровне, - большая заслуга Татьяны Василенко. Фото: kkptd.ru

В 2008 году Татьяну Василенко наградили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», в 2010 году - за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалью «За доблестный труд» III степени, в 2019-м - нагрудным знаком министерства здравоохранения СК «Отличник здравоохранения Ставропольского края».

У Татьяны Ивановны есть семья, муж, две дочери и трое внуков. Супруг Анатолий Иванович Василенко работал врачом травматологом-ортопедом в нашем диспансере более тридцати лет, награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», уважаемый, грамотный специалист. Поддержала семейную династию и старшая дочь Ольга Анатольевна Свиридова - в настоящее время трудится в диспансере, она врач-рентгенолог, заведующая отделением лучевой диагностики. Старшая внучка Полина - студентка Ставропольского государственного медицинского университета.

Уважаемая Татьяна Ивановна! Администрация и коллектив Краевого клинического противотуберкулезного диспансера, противотуберкулезная служба Ставропольского края выражает Вам благодарность за многолетний высокопрофессиональный ответственный труд и активную жизненную позицию!