Тонули в ледяном пруду: в сети появились кадры трогательного спасения собак в Осетии

Бедолаги провалились на тонком льду прямо посередине озера. Фото: МЧС по Республике Северная Осетия-Алания.

В Северной Осетии сотрудники Дигорского пожарно-спасательного гарнизона спасли из ледяного озера трех собак. Четвероногие провалились в полынью и не могли выбраться самостоятельно.

Снежная и морозная зима пришла во все республики Северного Кавказа. Не стала исключением и Северная Осетия, где даже объявили штормовое предупреждение из-за снегопада и опасности схода лавин. В региональном отделении МЧС попросили местных жителей быть особенно внимательными, ведь из-за продолжительного снегопада возник риск чрезвычайных ситуаций: возможны перебои с подачей электричества, газа и воды.

Однако не только люди могут попасть в неприятность из-за плохой погоды. В Дигорском районе Северной Осетии помощь понадобилась трем четвероногим бедолагам. Об этом спасателям рассказали местные жители, которые обнаружили дворняжек в холодном озере.

Перед спасателями стояла непростая задача: собаки находились далеко от берега. Тогда один из мужчин обвязался веревкой, зашел по грудь в студеную воду и пробивая лед на своем пути, добрался до одной из собак. Схватил ее за лапы и добрался с ней до берега.

- Двух других собак удалось спасти при помощи веревки, набросив на них по принципу «конеца Александрова», тем самым не дав животным уйти под лед, - поделились подробностями спасательной операции в ведомстве.

Сотрудники МЧС положили на лед длинную лестницу и аккуратно, чтобы не провалится под, добрались по ней до утопающих в холодной воде собак. Животных подняли на поверхность и довели до берега живыми и невредимыми. Теперь жизням четвероногих ничего не угрожает.

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