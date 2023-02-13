Врачи лечат шестерых заболевших ботулизмом, опасной инфекционно-токсической инфекцией, в Дагестане. Фото: Александр ГЛУЗ

В Дагестане шесть человек попали в больницу с крайне опасным инфекционно-токсическим заболеванием - ботулизмом. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Случаи ботулизма в Дагестане 2023

В Управлении рассказали, что группа рабочих дорожно-строительной организации подхватила опасное инфекционное заболевание в тяжелой форме. В медучреждение были госпитализированы шесть человек.

В региональном Минздраве подтвердили что, сейчас заразившиеся находятся в инфекционном стационаре в Махачкале. Из них двое - в крайне тяжелом состоянии, трое со среднетяжелой форме и еще один пациент с легкой формой болезни.

По предварительным данным, причиной отравления послужило употребление пищевых консервов - соленых огурцов, домашней аджики и консервированных помидоров.

- Пробы остатков пищи отобраны и находятся на исследовании в лаборатории. Фактор передачи инфекции еще точно не установлен, - прокомментировали инцидент в официальном телеграм-канале Роспотребнадзора Республики Дагестан.

Пищевой ботулизм - смертельное инфекционное заболевание, хоть и редкое. Это серьезная интоксикация, которую вызывают нейротоксины- ботулотоксины, образующиеся в зараженных продуктах. Как правило, такие продукты зачастую не проходят необходимую тепловую обработку.

Также ботулизм может быть также вызван кишечной инфекцией у детей грудничков, раневыми инфекциями и при вдыхании токсина. Заболевание не передается от человека к человеку.

Вакцинация от ботулизма

К вакцине против ботулизма прибегают редко, она создает временный иммунитет, ее нужно вводить повторно и подходит только тем людям, которые работают в зоне повышенного риска заражения ботулизмом.

Если заражение уже произошло - необходимо ввести антитоксическую сыворотку. Ее создают путем иммунизации лошадей известными токсинами ботулизма. Антидот бывает моновалентным - против одного токсина и поливалентным - против нескольких или всех токсинов. Сыворотку вводят и с профилактической целью, когда подозревают заражение у тех людей, которые ели ту же пищу, что и заболевшие. В этом случае используют однократное внутримышечное введение, человек находится под наблюдением врача.

Симптомы пищевого ботулизма, чем грозит

Признаки и симптомы пищевого ботулизма обычно начинаются между 12 и 36 часами с момента попадания токсина в организм. К симптомам пищевого ботулизма относят сухость во рту, сложности при глотании, слабость по обе стороны лица, размытое или двойное зрение, затрудненное дыхание, паралич, тошнота, рвота и судороги в животе.

В некоторых случаях ботулизм может осложняться пневмонией, токсическим миокардитом с развитием жизнеугрожающих нарушений ритма и сердечной недостаточностью, гнойным трахеобронхитом, гнойным сиаладенитом.

Незамедлительное обращение за медицинской помощью при пищевом ботулизме увеличивает шансы на выживание и уменьшает риск осложнений.

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