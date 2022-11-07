Пациентов госпитализоровали Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство здравоохранения Ингушетии заявило, что в республике выявили несколько случаев заболевания острым вялым параличом. Это один из признаков полиомиелита.

Вспышка полиомиелита в Ингушетии 2022

- Пациенты изолированы и проходят лечение в инфекционных отделениях медицинских организаций республики, - заявили в ведомстве.

Полиомиелит (также встречаются названия болезнь Гейне - Медина, детский спинальный паралич, детский спинномозговой паралич) - это острое, высоко заразное, вирусное заболевание, во время которого полиовирус поражает серое вещество спинного мозга и вызывает (преимущественно) патологии нервной системы, а также провоцирует воспаление слизистой носоглотки и кишечника.

О полиомиелите человечество впервые узнало еще в древности. Но изучать заболевание начали только в 18 веке, а через столетие крупные города захлестнули эпидемии полиомиелита.

Вакцинация от полиомиелита

Впервые вакцину от полиомиелита протестировали в США в 1948 году, а массово внедрили в 1957-м. За год до этого советские ученые получили от американских коллег штаммы живой вакцины, несколько лет проводились испытания, а с 1960 года вакцина была принята в качестве обязательной. Примерно через год эпидемии полиомиелита в Советском Союзе прекратились.

В настоящее время в России вакцинация от полиомиелита остается обязательной. Она включена в Национальный календарь профилактических прививок. Первая проводится в 3 месяца, вторая - в 4,5, третья - в 6 месяцев, первая ревакцинация - в 18 месяцев, вторая - в 20, третья - в 14 лет.

Население Ингушетии активно вакцинируют от полиомиелита в соответствии с календарем прививок Фото: Иван МАКЕЕВ

Иммунизация детей - ключевое мероприятие в борьбе с полиомиелитом. Все регионы страны снабжены достаточным запасом вакцин для эффективной иммунизации.

- В республике, как и во всей стране, реализуют систему мероприятий по поддержанию статуса государства, свободного от полиомиелита. Она, в частности, включает в себя эпиднадзор за синдромом острого вялого паралича, обследование на полиовирусы и иммунизацию детей, в том числе, прибывающих из эндемичных, неблагополучных по полиомиелиту стран, - сообщили в минздраве Ингушетии.

Симптомы полиомиелита, чем грозит

Симптоматика полиомиелита довольно обширна, она зависит от формы заболевания. Первые признаки полиомиелита у ребенка похожи на простудное, вирусное или кишечное заболевание - поднимается температура, возникает вялость, болит голова, горло или живот (подробнее о формах и симптомах полиомиелита читайте ниже в блоке «По теме»).

Один из признаков полиомиелита у детей - разные виды параличей, которые могут привести к смерти больного. Поэтому за ситуацией в Ингушетии пристально следят лучшие инфекционисты республики. Почему местные жители заболели, предстоит установить сотрудникам Роспотребнадзора.

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