Убили, спасая его жизнь: на Ставрополье мужчина погиб при странных обстоятельствах

Причиной смерти потерпевшего называют неудачный массаж сердца и падение головой Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ставропольском крае при загадочных обстоятельствах погиб мужчина. В смерти оказались виновными приятели, пытавшиеся его спасти. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

На прошлых новогодних выходных компания собралась в квартире одного из друзей в Георгиевске, чтобы весело провести вечер. Правда, посиделки не задались - некоторые ушли уже через пару часов. А потом еще из-за непогоды во всем доме отключили свет. Свечки придали застолью таинственный шарм, после чего за столом начали происходить страшные вещи.

Михаил, один из участников вечера, потерял сознание и упал замертво на пол. Встревоженные друзья стали поочередно делать ему массаж сердца. Каждому следующему казалось, что прошлый горе-реаниматолог давит недостаточно сильно. По словам собеседника "КП-Ставрополь", они не знали, как надо складывать руки при массаже сердца и в какую точку нужно давить. Да и вообще не проверили, нужно ли это делать в их случае.

После 30 сильнейших нажимов и ледяного душа компания поняла, что все стало только хуже. И чтобы спасти судимого хозяина квартиры от возможного уголовного недоразумения, было решено, что от пострадавшего товарища надо избавиться. Бездыханное тело вынесли на лестничную клетку, но по пути уронили. Упав лицом на ступеньки, Михаил по инерции съехал до конца пролета между первым и вторым этажами. Там его друзья и оставили, вызвав по телефону медиков. Которым оставалось только констатировать смерть.

На место также приехали полицейские и оперативно нашли причастных. После нескольких экспертиз стало понятно, из-за чего Михаил погиб на самом деле.

- Погибшему сломали ребра и основание черепа, из-за чего были повреждены печень и головной мозг. Эксперты также выяснили, почему, предположительно, Михаил потерял сознание. Он принимал таблетки, которые плохо сочетаются с алкоголем. Однако все травмы потерпевший получил прижизненно, и именно они привели к летальному исходу, - пояснил источник "КП-Ставрополь".

Всю компанию судили за причинение смерти по неосторожности. Накануне Георгиевский городской суд приговорил каждого к году ограничения свободы. Это значит, что обвиняемые останутся на свободе, но им нельзя посещать массовые мероприятия и выходить из дома после 23 часов без острой необходимости.

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