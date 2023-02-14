Управляющий ставропольского олигарха, проигравшего миллионы Кобзона в покер, ищет владельцев его Bently. Элитную иномарку продали по цене битой Приоры

Вагиф Пейсахов и Нинель Кобзон

В Ставропольском крае продолжается процесс по банкротству местного олигарха Вагифа Пейсахова, который не смог вернуть занятые деньги Иосифу Кобзону. Долг бизнесмена превышает 25 млн долларов, или 1,5 млрд рублей. И теперь управляющих волнуют люди, которым предприниматель продал элитные машины по цене битой Приоры.

Олигарх Пейсахов – знаковая для Ставрополья фигура. У "шубного короля" закупались московский бомонд и провинциальные богатеи. На брендовых вещах предприниматель сколотил огромное состояние. В 2013 году предприниматель решил расширить бизнес. Средства он занял у старого приятеля Иосифа Кобзона, с которым познакомился еще в девяностые, организовывав певцу концерт в Ставрополе. Поначалу ставрополец исправно платил, но затем куда-то пропал. Мэтр отыскал должника, и они составил расписку. На следующую встречу по долгам Кобзон пригласил полицейских, которые задержали олигарха за мошенничество.

В сентябре 2016 года Пейсахова приговорили к шести годам лишения свободы. В суде выяснилось, что все деньги олигарх проиграл в покер. Только через несколько лет, уже после смерти Кобзона, вдова Нинель Кобзон подала в суд, чтобы принудительно взыскать положенное. Бизнесмена признали банкротом и начали искать у него средства для погашения долга.

Управляющих смущали сделки, которые Пейсахов провернул за четыре месяца до приговора – он продал Bently Continental и Rolls-Royce Phantom за 100 тысяч рублей каждую.

Такой же Rolls-Royce есть у Аллы Пугачевой. Цена новой машины превышает 40 млн рублей. Машина Пейсахова - около 15 млн рублей Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Bently Continental стоит около 15 млн. Машина ставропольца обойдется новому покупателю примерно 5-6 млн рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новый владелец Rolls-Royce перепродал его через несколько месяцев за 8 млн рублей. А собственник Bently снял машину с учета, и никто не знает теперь, где она сейчас.

Фото объявления: www.farpost.ru

Правда, суд решил, что обе сделки законные. Уже две инстанции посчитали, что продажа элитных иномарок за 200 тысяч рублей нельзя считать злоупотреблением правами. Более того, сделку оформили за пределами "периода подозрительности" – за три года до процесса по банкротству, который начался в сентябре 2020 года. Потому аннулировать договор нельзя. Управляющий пытается апеллировать тем, что даже тех оговоренных денег Пейсахов не получал, но суд указывает, что этот вопрос не предмет спора.

Теперь же управляющий решил взяться за собственника Bently и зачем-то запросил все данные по нему и его семье. Правда, суд постановил, что это необоснованные требования – у этих людей нет ни иска вдовы, ни прочих документов, имеющихся в деле. У управляющих есть время, чтобы исправить ситуацию: срок реализации имущества продлили на полгода.

ЧЕМ ПОКРОЮТ ДОЛГ

Вдове Кобзона отдадут долг в 25 млн долларов патентом на лифчик

В счет многомиллионного долга, кроме автомобилей и недвижимости, могут войти патенты на 20 товарных знаков. В том числе - патент на лифчик. В 2014 году предприниматель зарегистрировал свой "оздоровительный бюстгальтер". Согласно реферату разработки, это нижнее белье по форме ничем не отличается от стандартных моделей. Но обладает целебными свойствами [подробности]