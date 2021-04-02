Вдове Кобзона отдадут долг в 25 млн долларов патентом на лифчик

Вагиф Пейсахов и Иосиф Кобзон стали друзьями в 90-е

В Арбитражном суде Ставрополья продолжают рассматривать громкое дело о банкротстве миллионера Вагифа Пейсахова. Иск к нему подала вдова Иосифа Кобзона — Нелли. Во время прошлых заседаний управляющий попытался по суду изъять в счет многомиллиардного долга крупный земельный участок, около 30 торговых помещений на нем и патенты на 20 товарных знаков. Однако у него возникли трудности при доказательстве того, что Пейсахову это все действительно принадлежало и приносило прибыль.

Любопытный факт: среди прочих вещей, которые могут забрать у Пейсахова по суду, — патент на лифчик. В 2014 году бизнесмен разработал и запатентовал "оздоровительный бюстгальтер". Согласно описанию патента, это нижнее белье по форме ничем не отличается от стандартных моделей, но обладает целебными свойствами. Бизнесмен предложил вложить в чашечку лифчика медную пластину. По мысли разработчика, через пот от меди передадутся ионы, которые "оказывают обезболивающее, противовоспалительное и противоопухолевое воздействие", что защищает молочные железы женщин. По состоянию на апрель 2021 года патент заморожен. Правообладатель не оплатил пошлину за поддержание его в силе, следует из данных, оказавшихся в распоряжении "КП".

Под номером 3 медная пластина, под номером 5 - медная U-образная пластина. Фото: Реестр

Еще до признания банкротства Пейсахов успел распродать часть своего бизнеса. Так, 10 подвалов и 19 помещений, а также 74% земельного участка достались местному предпринимателю. Управляющий пытается оспорить договор купли-продажи, поскольку он был заключен "со злоупотреблением гражданскими правами" и "в целях уменьшения конкурсной массы" (то есть количества имущества, на которое претендует кредитор — Ред.). Суд принял заявление, но прекратил рассмотрение, поскольку не смог определить стоимость объектов на момент продажи.

Договор касается этого здания в Ставрополе. Точная сумма сделки не разглашается Фото: Яндекс.Карты

ПЕЙСАХОВ ПОТРАТИЛ ДЕНЬГИ КОБЗОНА В КАРТЫ

Вагиф Пейсахов долгое время был одним из самых успешных бизнесменов Ставрополья. Десятки магазинов с именной одеждой, роскошная недвижимость, элитные машины, в том числе - первые в крае Rolls-Royce и "Майбах". В последней машине очень похожий на Пейсахова мужчина катал балерину Анастасию Волочкову.

Однажды миллионеру понадобились деньги для бизнеса, и он попросил их взаймы у Иосифа Кобзона, с которым познакомился в лихие девяностые. Артист дал Пейсахову 25 млн долларов под честное слово. Но тот проиграл все деньги в покер. Когда стало понятно, что у бизнесмена проблемы, друзья составили расписку. Которая потом легла в основу уголовного дела против предпринимателя.

В 2016 году Одинцовский суд Москвы признал Пейсахова виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Предпринимателя на 6 лет отправили в чувашскую колонию. В 2018 году, уже после смерти Иосифа Давыдовича, его супруга подала иск на взыскание долгов, после которого ставропольский "шубный король" и стал банкротом.

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