Вдове Кобзона отдадут долг подвалами в Ставрополе

Вагиф Пейсахов одолжил у Иосифа Кобзона 25 миллионов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чтобы вернуть вдове Иосифа Кобзона - Нинель - долг в 25 млн долларов, управляющий бизнесмена Вагифа Пейсахова оспорит его сделки с Артуром Тумасянцем. В договор входит торговая недвижимость в Ставрополе.

15 июня 2016 года Пейсахов продал местному предпринимателю 10 подвальных помещений и 19 помещений наверху. Тумасянцу также досталась огромная доля на земельном участке, где находятся торговый дом. Управляющий уверен, что сделка была совершена "с целью уменьшения конкурсной массы, формируемой в деле о банкротстве", следует из материалов Арбитражного суда.

Договор касается этого здания в Ставрополе. Точная сумма сделки не разглашается Фото: Яндекс.Карты

Иосиф Кобзон познакомился с Пейсаховым в лихие 90-е, когда последний устраивал концерты мэтра в Ставрополе. Через пару лет, став уже продавцом брендовой одежды, мужчина попросил у певца взаймы. На развитие бизнеса, уверял тот. И Кобзон пошел навстречу.

Поначалу предприниматель исправно отдавал долг. Но после нескольких просрочек стало понятно, что Пейсахову нечем платить. А позже выяснилось, что он проиграл в покер те самые 25 млн долларов, которые брал для дела. Кобзон взял с друга расписку, а когда устал ждать - обратился в полицию.

В 2016 году Одинцовский суд Москвы признал Пейсахова виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Предпринимателю дали 6 лет, которые он отбывает в чувашской колонии. В 2018 году, уже после смерти Иосифа Давыдовича, его супруга подала иск на взыскание долгов.

21 сентября 2020 года ставропольского бизнесмена признали банкротом. Всего его имущества и годовой тюремной зарплаты в 2,7 тысяч рублей не хватает, чтобы покрыть миллиардный долг. Управляющему остается только оспаривать сделки, совершенные в "период подозрительности" (за три года до банкротства - Прим.).

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