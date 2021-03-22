Сыновья кавказского олигарха поборются за миллионы отца в Верховном суде России

Хаджи-Мурат Дерев. Фото: m.zrkuban.ru

Сыновья влиятельного на Кавказе олигарха Хаджи-Мурата Дерева - Станислав и Алхас - снова оспорили решение по подаренным отцом миллионам. На этот раз они обратились с кассационной жалобой в Верховный суд России.

Согласно открытым данным, Дерев переводил своим детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов за раз. За три года на подарках отца Алхас Дерев заработал 2,6 млн рублей, Станислав - 7,6 млн, а их сестра - 16,7 млн. Все сделки были аннулированы и возвращены для уплаты долгов. Дети пытались оспорить приговор в двух окружных судах, но безуспешно. Решение Верховного суда России станет финальным в этом затянувшемся споре.

Дело в том, что Хаджи-Мурат Дерев с июля 2019 года - банкрот. Мужчина занимался крупным производством китайских машин, мебели, минеральной воды, мяса и мебели. В 2015 году он взял в кредит несколько миллиардов рублей, но отдавать деньги не стал.

Ранее из-за банкротства отца у Алхаса Дерева отобрали другой подарок. Роскошный особняк на берегу реки в Черкесске и три земельных участка, общая площадь которых - 4,5 тысяч квадратных метров.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Правда, первой от неплатежеспособности Дерева-старшего пострадала его супруга Зухра. Как и детям, олигарх каждые 10 дней в течение трех лет кидал жене от 100 тысяч до 2,1 млн рублей. Так женщина заработала 257 млн рублей и еще 147 млн рублей валютой. Все деньги возвращены на оплату долгов.

А у самого бизнесмена отобрали дорогую коллекцию оружия, в которую входили 29 единиц ружей и пистолетов.

В суде, кроме того, рассматривают еще три спорных сделки олигарха. Незадолго до банкротства он за бесценок продал свой суровый "Land Rover Defender" некому Ильясу Чачеву, занял британскому ресторану дочки 2,25 млн долларов и дал взаймы Евгению Логачеву более 3,5 млн рублей.

Семья перебралась в Великобританию. Там олигарх скрывается от следствия по делу об неуплате налогов. По словам председателя правления банка-кредитора Дмитрия Пожидаева, Деревы живут в элитном районе Лондона. Это подтверждает активность его детей в социальных сетях.

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