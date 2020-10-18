У детей кавказского олигарха отобрали подаренные миллионы

Ранее суд отобрал у Алхаса Дерева роскошный особняк почти в тысячу квадратов. Фото: Google Maps/соцсети

В Карачаево-Черкесии продолжают искать средства для погашения долга местного олигарха Хаджи-Мурата Дерева, в мае 2020 года признанного банкротом. За долг по кредиту в 7,2 млрд рублей у бизнесмена отбирают имущество в России. Теперь Арбитражный суд КЧР аннулировал многомиллионные подарки предпринимателя детям.

Согласно решению суда, отец отдал дочери Сабине 16,7 млн рублей, а двумя сыновьям - Алхасу и Станиславу - 2,6 и 7,9 млн рублей соответственно. Переводы осуществлялись в валюте в течение трех лет. Папа дарил детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов за раз. 5 октября все сделки были аннулированы.

Хаджи-Мурат Дерев - влиятельный на Кавказе бизнесмен, владелец и директор компаний, производящих минеральную воду, китайские автомобили, мясные и швейные изделия, мебель. В 2015 году предприниматель взял у "Минбанка" и "СБК Ресурс" миллиардные кредиты, которые по итогу не отдал.

Ранее у Алхаса Дерева отняли недвижимость в Черкесске. Отец щедро одарил сына тремя земельными участками в 4,5 тысяч квадратных метров и роскошным особняком в 986 квадратов.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Жену олигарха Зухру тоже лишили подарков мужа. С 2016 года мужчина почти каждую неделю переводил супруге суммы от 100 тысяч до 2,1 млн рублей. В итоге за три года он отдал ей 257 млн рублей и еще 147 млн рублей валютой. Все переводы приостановлены. Кроме того, на днях суд постановил реализовать богатый арсенал оружия бизнесмена. У него нашли 29 ружей и пистолетов.

Сейчас Дерев скрывается от следствия в Великобритании. Бизнесмена объявили в федеральный розыск после возбуждения уголовного дела по статье "Уклонение от уплаты налогов". По версии следствия, предприниматель недодал в государственную казну 319 млн рублей. Председатель правления банка-кредитора Дмитрий Пожидаев заявил, что вся семья должника живет в элитном районе Лондона.

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