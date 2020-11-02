Дети кавказского олигарха хотят вернуть свои отобранные миллионы

Особняк семьи Деревых и сам предприниматель с сыном. Фото: Google Maps/соцсети

В Карачаево-Черкесии продолжают искать средства, чтобы погасить кредит местного олигарха Хаджи-Мурата Дерева. За долг в 7,2 млрд рублей у бизнесмена отобрали имущество и недвижимость в России, а также аннулировали подарки семье. А теперь дети пытаются отстоять свои личные миллионы.

По решению Арбитражного суда КЧР, отец подарил сыновьям и дочке 27,2 млн рублей: Сабине 16,7 млн, Станиславу - 7,9 млн, Алхасу - 2,6 млн. Причем Дерев слал деньги в валюте и с определенной регулярностью. В течение трех лет он отдавал детям от тысячи до 15 тысяч фунтов стерлингов за раз. 5 октября суд признал сделки недействительными из-за того, что они были совершены в "период подозрительности" (то есть в течение трех лет до подачи заявления о банкротстве). А уже 25 октября дети решили оспорить решение. Апелляция принята к рассмотрению.

Хаджи-Мурат Дерев - влиятельный на Кавказе предприниматель, хозяин и директор компаний, производивших минеральную воду, китайские автомобили, мясные и швейные изделия, мебель. В 2015 году бизнесмен взял у "Минбанка" и "СБК Ресурс" миллиардные кредиты - и не отдал их.

Ранее у Алхаса Дерева отняли элитную недвижимость в Черкесске. Отец подарил сыну три земельных участка в 4,5 тысяч квадратных метров и особняк на одном из них в 986 квадратов.

Судя по снимку со спутника, территория вокруг дома шикарно благоустроена - здесь и ландшафтный дизайн, и фонтаны. Да и сам особняк - прямо на берегу реки Кубань Фото: Google Карты

Кроме того, суд аннулировал подарки жене. Как и детям, Дерев почти каждую неделю с 2016 года переводил супруге Зухре от 100 тысяч до 2,1 млн рублей. За три года она получила от мужа 257 млн рублей и еще 147 млн рублей валютой. Все переводы приостановлены.

Для погашения долга финансовый управляющий не пожалеет богатый арсенал оружия Дерева. У бизнесмена нашли 29 ружей и пистолетов. Они готовятся к реализации.

Отметим, что сейчас Дерев скрывается от следствия в Англии. Бизнесмен попал в федеральный розыск после возбуждения уголовного дела по статье "Уклонение от уплаты налогов". Следствие считает, что предприниматель недодал в казну 319 млн рублей.

Председатель правления банка-кредитора Дмитрий Пожидаев уверяет, что семья должника живет в элитном районе Лондона. Это подтверждается активностью одного сыновей Дерева: Алхас активно постит фотографии с британскими геометками и одно время даже снимал YouTube-шоу про Лондон. 22-летний парень также вступил в престижный клуб владельцев Mercedes-AMG.