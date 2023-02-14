Сказочное совпадение: мэр города на Ставрополье нашел в зимнем лесу 12 брошенных щенят

12 одиноких щенят ютились в маленьком дупле. Фото: соц.сети мэра Железноводска

По-настоящему волшебная история произошла с главой Железноводска, который прогуливался по лесу и внезапно обнаружил «подарочек». О своей необыкновенной находке он рассказал в социальных сетях.

- Помните сказку двенадцать месяцев? Так вот и щенков ровно 12. Неизвестно, сюжет ли как в сказке повторяется или жители таким способом избавились от приплода, но готов найти дом щенкам, - написал Евгений Бакулин в своем телеграм-канале и выложил трогательные кадры с черными кутятами, которые жалобно скулили из дупла.

Мэр Железноводска решил дать щенкам символичные имена - назвать их по месяцам года. Одного из пушистых комочков Евгений Бакулин уже забрал себе и дал кличку Февраль. Остальных 11 щенят Евгений Бакулин предложил разобрать неравнодушным горожанам. Ведь по мнению политика, они не виноваты, что остались одни на улице и теперь вынуждены греться в дупле.

- И глядя на такую картину мне, конечно, жалко щенков, но это будущие бродячие собаки, - резюмировал глава и выразил надежду, что щенки скоро найдут дом, где их будут любить.

Ранее, редакция «КП-Северный Кавказ» рассказывала трогательную историю бездомного пса, которого приютил и обогрел российский солдат. Собака сопровождала бойца и привязалась к нему – так и проходили они службу вместе.

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