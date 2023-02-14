Снимок сделан на Крепостной горе Ставрополя Фото: предоставлено очевидцем

Очевидец прислал в редакцию «КП-Северный Кавказ» снимки странного свечения в небе над Ставрополем. Фотографии были сделаны 14 февраля 2023 года около восьми часов вечера на Крепостной горе.

- Ура, НЛО появилось, а то ж раньше вообще ничего не было. Хоть на что-то приличное с этой горки теперь открывается вид! - прокомментировал автор видео и предположил, что источник необычного явления может располагаться в районе Новомарьевской станицы.

- Были в том районе у друзей на даче, светило как ядерный гриб, да! - вспомнил очевидец.

Но, если отбросить конспирологию, какие объяснения могут быть у желтого свечения? Его происхождение - явно не природное, заявил синоптик Андрей Новиков, которому мы показали снимки.

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- Такое явление возникает при определенных погодных условиях - когда технический свет от любого источника в пасмурную погоду упирается в низкие облака и рассеивается. Вероятнее всего, жители Ставрополя видели что-то подобное, - объяснил Новиков.

Оказалось, что подобное «око Саурона» ранее наблюдали наши коллеги из Ижевска и Екатеринбурга. В обоих случаях это был свет от теплиц, где применяется система искусственного досвечивания растений для круглогодичного выращивания свежих овощей. Кстати, недавно краевые власти отчитывались, что производство тепличных огурцов на Ставрополье выросло на 30% с начала года.

Не исключено, что причина «ядерного гриба» над Ставрополем аналогичная. Но на данный момент неизвестно, какое именно агропредприятие (и оно ли вообще) могло так сиять.

Местные власти пока не давали официальных комментариев, а источник желтого пятна в небе может находиться в нескольких сотнях километров. Например, теплицы в Екатеринбурге было видно даже в Новосибирске и Перми.

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