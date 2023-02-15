Покорил высочайший стратовулкан Африки: педагог из России поразил всех

Кисловодчанин Евгений Савенко. Фото: личный архив героя публикации.

Житель Кисловодска Евгений Савенко покорил Килиманджаро. Восхождение на высочайшую точку Африки он посвятил своим коллегам – педагогам, воспитателям и наставникам. На вершине он развернул флаг родного курортного города Кисловодска. Об этом сообщили в городской администрации.

Педагог с КМВ поднялся на Килиманджаро. Фото: личный архив героя публикации.

Восхождение на вершину африканской горы педагог, наставник Центра военно-патриотического воспитания, туризма и экскурсий, мастер спорта РФ по спортивному туризму, Евгений Савенко совершил в составе экспедиции вместе с другими хорошо подготовленными альпинистами. Покорение Килиманджаро, высотой более 5 890 метров, кисловодчанин приурочил к Году педагога и наставника.

- На вершине Евгений развернул флаг страны и нашего Кисловодска с сияющим солнцем на гербе! Приятно, что наши - везде! - отметил глава города-курорта Евгений Моисеев.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о 62-летнем жителе дагестанского села, который решил необычным способом попасть в Книгу рекордов России. Эмин Ибрагимов с одной трекинговой палкой за 6 часов поднялся на Эльбрус с гирями. На высоте 5642 он поднял пару 16-килограммовых гирь целых 48 раз!

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