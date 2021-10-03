Пожилой гиревик из Дагестана поставил рекорд на вершине Эльбруса

Ветеран гиревого спорта не собирается на этом останавливаться

62-летний житель дагестанского села Мискинджа в Докузпаринском районе забрался на вершину Эльбруса. Не ради одного лишь восхождения, что уже в таком возрасте подвиг. Удивляя альпинистов, Эмин Ибрагимов с одной трекинговой палкой за 6 часов взобрался на самую высокую точку Европы с гирями (!).

И сделал это, чтобы попасть в Книгу рекордов России со спортивным достижением. И ему это удалось. На высоте 5642 Эмин Ибрагимов поднял пару 16-килограммовых гирь 48 раз. Это в условиях разреженного воздуха и при температуре -20 градусов (!).

- Нам говорили, что мы сумасшедшие, - шутит рекордсмен. - Поднимитесь хотя бы без гирь. Но мы поставили цель и ее выполнили.

Ибрагимов - многократный рекордсмен России по гиревому спорту. До восхождения на самую высокую точку Европы силач поднял гири с аналогичным весом 70 раз за 2 минуты на горе Шалбуздаг (4142 метра) в Дагестане. И сделал это в день своего 60-летия.

Фото: личная страница Эмина Ибрагимова

В копилке спортсмена рекорды по подъему больших весов одной рукой и двумя, которые претендуют на попадание в книгу рекордов Гиннеса. По словам Ибрагимова, гиревым спортом он занимается с 23 лет. И новый рекорд не стал его последней целью. В следующий юбилей Эмин Ибрагимов планирует снова покорить Эльбрус. И не с пустыми руками, а снова с гирями.

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