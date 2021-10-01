Полпред президента в СКФО заявил, что трагедия на Эльбрусе выявила грубые недоработки в турбизнесе

В результате недавнего неудачного восхождения погибли 5 туристов и 11 человек попали в больницу с ушибами и обморожениями. Фото: Эльбрусский ВПСО МЧС России

Полпред президента на Северном Кавказе на совещании 1 октября назвал выявленные после трагедии на Эльбрусе недоработки в туристической отрасли. По мнению Юрия Чайки оказалось наглядным, что сейчас нет адекватной системы нормативного правового регулирования. Поэтому жизнями туристов частные фирмы рискуют повсеместно. Проблема кроется как в проектировании объектов рекреативной инфраструктуры и сертификации маршрутов, так и в аттестации гидов-инструкторов и подготовке самих туристов к походу в горы.

По мнению полпреда, за подразделениями МЧС должен быть контроль за выходящими на маршрут тургруппами. И самое главное - спасатели должны иметь право запрещать совершать тур в случае плохих погодных условий или неподготовленности туристов.

Напомним, что 23 сентября группа из 16 туристов и 4 гидов под флагами частной фирмы «Elbrus.guide» оказалась на Эльбрусе во время крайне неблагоприятных погодных условий. Прогноз еще 18 сентября обещал на эту дату сильные осадки и штормовой ветер при очень низкой температуре. А еще спасатели незадолго до старта оповещали зарегистрированную у них тургруппу о непогоде, требуя перенести штурм на другие даты. Все предупреждения были проигнорированы.

Школьный учитель, художник, онколог: погибшим туристам не было и 40 лет...

В результате погибли 5 туристов и 11 человек попали в больницу с ушибами и обморожениями. А директор компании, обогатившийся только за счет этой группы на 640 тысяч рублей, оказался под арестом до 26 ноября 2021 года.

Денис Алимов, организатор рокового тура. Фото: Вконтакте

Продолжается расследование уголовного дела по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).

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